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Через чергові перебої в роботі, "Укрзалізниці" необхідні істотні зміни, – Гусак

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Володимир Гусак
Володимир Гусак / podrobnosti.ua

Останнім часом знову почалися перебої в роботі державного залізничного монополіста ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимир Гусак на своїй сторінці в соцмережі, пишуть "Подробиці". 

Робота залізничного транспорту в Україні за останні кілька років викликала шквал критики, нагадав він. "Очевидно, що істотні зміни потрібні. В "Укрзалізниці" зараз великі проблеми з тягою, тому необхідно створити умови, щоб для вирішення цієї проблеми можна було задіяти приватні локомотиви", зазначив Гусак.

Він також наголосив на необхідності збільшити прозорість в залізничних тарифах, передавши повноваження по їх установці незалежному регулятору Національній комісії з регулювання на транспорті.

Але в той же час реформа такого складного і інерційного механізму, як українська залізниця, пов'язана з великими ризиками, за словами депутата.

"Важливо, щоб при створенні більш конкурентного ринку не була втрачена можливість вагонних (НЕ маршрутних) відправок, частка яких в перевезеннях "УЗ" становить 60% (а ось в Європі збірних поїздів майже немає). Є й інші застереження. Будемо разом шукати відповіді, щоб зробити український залізничний транспорт кращим, а не втратити навіть те, що маємо", резюмував Гусак.

Теги: Укрзалізниця Транспорт Міністерство транспорту України
Джерело: 24 Канал
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