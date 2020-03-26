Через коронавірус Київрада вирішила проводити свої засідання в режимі онлайн
Київська міська рада у період карантину, пов'язаного з епідемією коронавірусу, зможе проводити свої засідання у режимі онлайн. Відповідне рішення 26 березня схвалили 74 столичних депутати з 91.
Це правило діятиме у виключних випадках на час введення режиму надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в столиці, пояснили у Київській міській раді.
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У режимі онлайн також проводитимуться засідання президії і погоджувальної ради Київради. Заступник міського голови Володимир Прокопів наголосив, що Київрада має постійно захищати інтереси киян.
Задля безпеки і депутатів, і сотень людей, які організовують роботу мерії, ми прийняли рішення про онлайн-голосування. Хочу запевнити, що на порядку денному будуть лише ті питання, які є важливими для захисту прав та законних інтересів киян під час надзвичайної ситуації,
– наголосив Прокопів.
До слова, на період карантину перейти на роботу в режимі онлайн може і Верховна Рада України. Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті і може бути проголосованим на позачерговому засіданні. Попередньо таке може відбутися у неділю, 29 березня.
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