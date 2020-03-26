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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Через коронавірус Київрада вирішила проводити свої засідання в режимі онлайн

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      Київські депутати на період карантину зможуть працювати дистанційно / kmr.gov.ua

      Київська міська рада у період карантину, пов'язаного з епідемією коронавірусу, зможе проводити свої засідання у режимі онлайн. Відповідне рішення 26 березня схвалили 74 столичних депутати з 91.

      Це правило діятиме у виключних випадках на час введення режиму надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в столиці, пояснили у Київській міській раді.

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      У режимі онлайн також проводитимуться засідання президії і погоджувальної ради Київради. Заступник міського голови Володимир Прокопів наголосив, що Київрада має постійно захищати інтереси киян.

      Задля безпеки і депутатів, і сотень людей, які організовують роботу мерії, ми прийняли рішення про онлайн-голосування. Хочу запевнити, що на порядку денному будуть лише ті питання, які є важливими для захисту прав та законних інтересів киян під час надзвичайної ситуації,
      – наголосив Прокопів.

      До слова, на період карантину перейти на роботу в режимі онлайн може і Верховна Рада України. Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті і може бути проголосованим на позачерговому засіданні. Попередньо таке може відбутися у неділю, 29 березня.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Місцеве самоврядування Новини Києва КМДА Новини України Новини політики
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