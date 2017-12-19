Через негоду в Україні за добу сталося понад тисячу ДТП, – поліція

Через ускладнення погодніх умов в Україні за минулу добу сталося 1315 дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.

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За минулу добу в Україні зафіксовано 1315 ДТП, з них 143 – з постраждалими. У Києві сталося 367 ДТП, з яких з постраждалими – 13,

– зазначив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Правоохоронець додав, що зараз найбільш проблемною в плані дорожньої ситуації є Київська область, на дорогах якої за великої кількості вантажівок, утворилися затори.

"Зараз на території столиці та Київської області працює близько 60 екіпажів патрульної поліції. Поліцейські забезпечують безпеку на дорогах, супроводжують вантажний транспорт, а також забезпечують безпеку в місцях стоянки вантажівок", – додав він.

Також Фацевич зазначив, що поліцейські організували пункти допомоги для учасників руху, які потрапили у складну ситуацію через погодні умови.



Поліція організувала пункти допомоги водіям



Правоохоронці посилено патрулюють на дорогах

Нагадаємо, зранку 18 грудня потужний снігопад у Києві суттєво паралізував рух. Вже 19 грудня у зв'язку із погіршенням погодних умов і ускладненим рухом наземний громадський транспорт столиці курсував без дотримання розкладу.



Окрім того, сильні снігопади ускладнили рух транспорту у 5 регіонах України. У зв’язку з цим у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях було введене обмеження руху транспорту.