Через сильну зливу впало дерево на центральну магістраль у Львові: рух ускладнено
Унаслідок негоди, яка сталася після 23:00 у Львові 30 липня, на вулиці Пасічній, що є однією з основних вулиць міста, прямо на дорогу впало дерево. Внаслідок цього рух на цій магістралі ускладнено.
Про це розповів кореспондент 24 каналу з місця події.
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Падіння дерева на дорогу ускладнило рух на Пасічній у Львові
За його словами, усі машини, в тому числі вантажні та автобуси, застрягли, оскільки є змушеними об’їжджати дорогу тротуаром.
"Сміттєвоз, "швидка", вантажна і багато легкових застрягли у корку", – підкреслив він.
Унаслідок інциденту у корках застрягло багато машин
Згодом журналіст додав, що дорогу частково розчистили, і більшість машин роз’їхалися, щоправда два автобуси досі залишаються на місці.
Внаслідок падіння дерева постраждали й маршрутки
Дерево впало на вулиці Пасічній у Льовові, внаслідок чого рух ускладнено: відео
Про інцидент написав і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.
Також він сповістив, що на вулиці Науковій, імовірно, внаслідок сильного вітру перекинувся біо-туалет.
Нагадаємо, 27 липня шалена злива обвалилась на Миколаїв, внаслідок практично під водою опинилися деякі вулиці міста.