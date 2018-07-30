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Через сильну зливу впало дерево на центральну магістраль у Львові: рух ускладнено

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Негода наробила лиха у Львові
Негода наробила лиха у Львові / 24 канал

Унаслідок негоди, яка сталася після 23:00 у Львові 30 липня, на вулиці Пасічній, що є однією з основних вулиць міста, прямо на дорогу впало дерево. Внаслідок цього рух на цій магістралі ускладнено.

Про це розповів кореспондент 24 каналу з місця події.

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Львів, дерево, Пасічна, негода, злива, Львів
Падіння дерева на дорогу ускладнило рух на Пасічній у Львові 

За його словами, усі машини, в тому числі вантажні та автобуси, застрягли, оскільки є змушеними об’їжджати дорогу тротуаром.

"Сміттєвоз, "швидка", вантажна і багато легкових застрягли у корку", – підкреслив він.

Львів, дерево, Пасічна, негода, злива, Львів
Унаслідок інциденту у корках застрягло багато машин 

Згодом журналіст додав, що дорогу частково розчистили, і більшість машин роз’їхалися, щоправда два автобуси досі залишаються на місці.

Львів, дерево, Пасічна, негода, злива, Львів
Внаслідок падіння дерева постраждали й маршрутки 

Дерево впало на вулиці Пасічній у Льовові, внаслідок чого рух ускладнено: відео 

Про інцидент написав і депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

Також він сповістив, що на вулиці Науковій, імовірно, внаслідок сильного вітру перекинувся біо-туалет.

Нагадаємо, 27 липня шалена злива обвалилась на Миколаїв, внаслідок практично під водою опинилися деякі вулиці міста.

Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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