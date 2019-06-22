Через спеку в Україні можуть вимикати світло

Через спеку в Україні можливе аварійне відключення електроенергії. Адже, якщо спека триватиме, припинять працювати кілька блоків теплоелектростанцій і почнуться віялові відключення світла по всій країні.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі при зростанні температури повітря і піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом", – повідомили в "Укренерго".

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Температура повітря в Україні за 2 тижні досягла рекордних показників, тож склалася загрозлива ситуація з виробництвом і споживанням електроенергії. Найбільша кількість витраченої енергії склала 17 тисяч 935 мегават.

У "Укренерго" наголосили – якщо погода не зміниться, кілька блоків ТЕС припинять працювати, через що почнуться віялові відключення світла по всій країні. Щоб підтримати цілісність роботи енергосистеми, аварійне відключення може відбуватися за встановленими графіками.

Крым того, для підтримки ефективності, можуть бути виведені з ремонту Трипільська, Зміївська ТЕС "Центренерго" і ТЕС "Донбасенерго". А ще можуть запустити роботу газомазутних блоків ТЕС.

В сьогоднішніх обставинах до ТЕС повинна бути постійна безперебійна подача вугілля. Відповідну заяву вже скеровано на розгляду у Раду нацбезепки та оборони.

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Дивіться інфографіку про те, як працюють ТЕС під час максимального навантаження: