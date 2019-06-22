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      Через спеку в Україні можуть вимикати світло

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      В Україні можуть вимикати електроенергію через високу температуру повітря
      В Україні можуть вимикати електроенергію через високу температуру повітря / Dpchas.com.ua/

      Через спеку в Україні можливе аварійне відключення електроенергії. Адже, якщо спека триватиме, припинять працювати кілька блоків теплоелектростанцій і почнуться віялові відключення світла по всій країні.

      "Для забезпечення балансу в енергосистемі при зростанні температури повітря і піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом", – повідомили в "Укренерго".

      Дізнайтеся, коли з Україні відступить спека

      Температура повітря в Україні за 2 тижні досягла рекордних показників, тож склалася загрозлива ситуація з виробництвом і споживанням електроенергії. Найбільша кількість витраченої енергії склала 17 тисяч 935 мегават.

      У "Укренерго" наголосили – якщо погода не зміниться, кілька блоків ТЕС припинять працювати, через що почнуться віялові відключення світла по всій країні. Щоб підтримати цілісність роботи енергосистеми, аварійне відключення може відбуватися за встановленими графіками.

      Крым того, для підтримки ефективності, можуть бути виведені з ремонту Трипільська, Зміївська ТЕС "Центренерго" і ТЕС "Донбасенерго". А ще можуть запустити роботу газомазутних блоків ТЕС.

      В сьогоднішніх обставинах до ТЕС повинна бути постійна безперебійна подача вугілля. Відповідну заяву вже скеровано на розгляду у Раду нацбезепки та оборони.

      Цікаво! Як пережити спеку в автомобілі

      Дивіться інфографіку про те, як працюють ТЕС під час максимального навантаження:

      ТЕС електроанергія відключення світла спека

      blog_ava
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      Теги: Новини України Електроенергія Спека в Україні Погода Комунальні послуги Енергетика
      Джерело: 24 канал
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