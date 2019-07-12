Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати

Українську митницю, як хворого пацієнта, багато років "трясе" і лихоманить. Здавалося, що ця хвороба невиліковна. Проте президент і уряд знову взялися "лікувати" митницю.

Спочатку призначили нового керівника Державної митної служби. Ним став Максим Нефьодов. А потім президент "проїхався" регіональними митницями. Як то кажуть, оглянув пацієнта і призначив лікування: оголосив війну з контрабандою. А заразом і "полетіли шапки" кількох керівників регіональних митниць.

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Чи не буде ця терапія "відволікаючою" під вибори? Чи не стане митниця заручником політичної ситуації і яких насправді рецептів та "ліків" потребує.

Події навколо митниці розгорнулися швидко і гучно. Всі багато говорили про схеми та теми на місцях, особливо на західному кордоні та в Одесі. Тож Президент вирішив, що краще на власні пересвідчитись, що до чого, і поїхав подивитися, чим насправді "живуть" митниці. Приїхав і жахнувся.

У кожній області: хтось "крутиться" на сигаретах, хтось на запчастинах, хтось фури по повітрю заганяє, хтось бусики, десь вивозять ліс, десь витікає бурштин. І все це під патронатом "доблесних" СБУ, поліції та інших "зацікавлених". Тому і "викликав на килим" керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць.

Не всі з них приїхали, бо хтось раптово розхворівся, тому заступника замість себе надіслав. Маю на увазі Закарпатську митницю. Навіть не давши договорити про їх "досягнення", президент дав два дні, щоб самостійно написати заяви про звільнення.

Щоправда, поки ніхто з них звільнятися не поспішає. І звільняти їх по закону має не Президент а очільник ДФС пан Власов, який входить в урядову вертикаль прем'єра Гройсмана.



Очільник ДФС Олександр Власов

Крім того бізнес запевнили, що "нагору" більше заносити не треба! Хороша здавалося б новина. Але ж нагорі людей багато і це не тільки Президент, а ще й ДФС та Уряд, які митницями й опікуються.

Цікаво ще, а контрабанду знову будуть знищувати силами поліції, СБУ, "фантомами", якимись "трійками", "бастіонами", "чорними сотнями"? А це ініціатива сумнівна, бо скільки вже було таких наступів. Ефекту від них нуль, як кажуть, – "віз і нині там".

Та давайте спочатку зрозуміємо, коли "захворіла" наша митниця? А ще тоді, коли її об’єднали з податковою в Міністерство доходів і зборів, а пізніше в Державну Фіскальну Службу. Так звана "сім'я Януковича" не так хотіла мати контроль над структурою, яка забезпечує близько 40% доходів бюджету. Як контроль над корупційними потоками. У результаті такого "злиття", відбулося структурне, кадрове і функціональне "поглинання" податковою митної складової.

За часів Клименка постаралися, бо основною функцією митниці зробили фіскальну – стягнення митних платежів в бюджет. А призвело це до багатьох негативних наслідків: від знищення властиво митних функцій, зниження безпеки до розгулу нечесної конкуренції.

Чесний імпортер-експортер, сплативши усі податки, просто не може конкурувати з тим, хто завіз чи вивіз товар за схемою, не сплативши мита. Митний напрямок майже втрачений.

Це стосується і боротьби з контрабандою, і митного аудиту, і контролю застосування заходів нетарифного регулювання, і організації та контролю здійснення транзитних перевезень, і експортного контролю, класифікаційної роботи тощо.

Про "розлучення" податкової і митниці та створення окремої Державної митної служби говорили давно. Але цей процес гальмувався. Але, як відомо, перед виборами "трапляються дива". От і прем'єр Гройсман вирішив заробити собі бонусів. З одного боку виступив реформатором, бо розділив податкову і митницю, з іншого виконав запит бізнесу. "В хід" пішли гучні заяви.



Володимир Гройсман

Мовляв, боротися з корупцією і контрабандою на митниці йому заважав і Порошенко, і ГПУ втручалася в роботу ДФС, а СБУ фактично керувала процесом митного оформлення. Ви запитаєте, чому раніше не лунали такі публічні звинувачення? Виходить, що прем’єр три роки приховував прізвища тих, хто покривав схеми на митниці? А все простіше: Гройсман пішов на вибори своєю політичною силою, тому й шукає "крайніх".

Мене ж наразі більше хвилює, хто в команді Президента опікуватиметься наведенням ладу в митній сфері? Олексій Горчарук з офісу президента? Іван Баканов з СБУ? Нові обличчя в майбутній Верховній Раді?

Нові і якісні люди потрібні. Але я сама в парламенті витратила час на те, щоб розібратися що до чого, як все працює, що треба робити, з ким співпрацювати. Навіть якщо до парламенту зайдуть хороші, чесні, порядні люди, не маючи знань і досвіду, вони можуть потрапити під вплив поганих хлопців. Або не помітять якогось "шахрайства".

Обезголовити "гідру" на ключових митницях, як то на Волині, на Закарпатті, у Львові – було потрібно. Питання тільки в тому, чи тимчасове це явище, під вибори, чи є політична воля робити наступні кроки?

Бо зараз питанням "митниці" добре маніпулюють. Про неї часто говорять у телеефірах, політичних гаслах і передвиборчих програмах, де кандидати обіцяють її реформувати.

Нарешті "дістати" ті понад чотири мільярди доларів тіньових коштів, які щороку проходять повз бюджет і направити їх на збільшення пенсій чи соціальних виплат. Щоправда, не пояснюють, як це зробити.

Кожен лікар "ставить на ноги пацієнта" по своєму. Але є методи, без яких ефекту не буде. Просто замінити старі керівні обличчя на нові мало. Потрібні не точкові заходи, а системні зміни. Боротися треба в першу чергу не з наслідками, а з причинами. І тут не треба вигадувати велосипед, бо в усьому цивілізованому світі є рецепт.

Добре, що нарешті відбувся "вистражданий" конкурс. Тепер є керівник митної служби і можна створити митницю, як юридичну особу. Але потрібно законом визначити статус митної служби в системі органів держави.



Максим Нефьодов

З чіткою управлінською вертикаллю, чітким визначенням функцій, повноваженнями. З належним соціальним захистом співробітників та їх відповідальністю.

Митна служба повинна не бюджет наповнювати, а забезпечувати економічну безпеку митного кордону. В тому числі від зброї та наркотрафіку, протидіяти контрабанді та сприяти міжнародній торгівлі для доброчесного бізнесу.

Маємо створити замість податкової міліції та інших "економічних" силовиків єдиний орган по боротьбі з фінансовою злочинністю. Щоб ані СБУ, ані поліція, ані податкова міліція не могли втручатися в роботу митниці, тиснути на бізнес, вимагати хабарі, затримувати митне оформлення, через пошук "державної зради" у товарах імпортерів-експортерів.

Потрібен взаємний автоматизований обмін інформацією з митницями інших країн. Парламент має ухвалити закон про спільний режим транзиту між Україною і ЄС та іншими країнами. Зі спеціальною комп’ютеризованою транзитною системою (NCTS).

Так зможемо отримувати митну інформацію від 35 країн Європи в режимі он-лайн про вантажі, які пройшли митне оформлення та прямують до України. Відповідно – спрощення процедури імпорту-експорту.

Для бізнесу прозорі та зрозумілі правила транзитного переміщення товарів, зменшення адміністративного навантаження, зниження витрат.

Для митниці прямий обмін даними між митними адміністраціями різних країн, вибірковий контроль на основі аналізу ризиків, ще до прибуття товарів в Україну, усунення можливості маніпуляцій з документами та "переривання" транзиту, гарантування забезпечення сплати митних платежів тощо. Такий законопроект вже прийнятий у першому читанні і готовий до другого, з моїми поправками.



Митник

Важливо запровадити відкладену форму митного контролю – митний пост-аудит. Як, наприклад, це діє в країнах ЄС. Там держава довіряє бізнесу та задекларованій цим бізнесом митній вартості товарів.

Натомість, підприємець знає, що протягом трьох років може прийти перевірка – митний пост-аудит і у випадку, якщо підприємець обманув митні органи, йому донарахують несплачені податки та штрафи. Це спрощення митного оформлення й скорочення часу оформлення та проведення контрольних заходів. Поки цього немає, то бізнес "кошмарять" податковими перевірками.

Що ж, підсумуємо. І організовану контрабанду, і велику частину корупціі на митниці можна припинити дуже швидко. І звільнення корупційних і неефективних регіональних керівників – добре. Але цього мало.

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За великим рахунком, щоб швидко, хоч і місцями болісно, але "вилікувати" нашу митницю, має бути політична воля, чесний, принциповий керівник митниці, розуміння проблем і системні кроки по їх вирішенню. Ну і звичайно, має бути повага до бізнесу. Бо полегшення життя бізнесу, як маркер ефективних змін на митниці.