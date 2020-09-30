На дорозі із Мошни до Черкас із вантажівки, яка везла ліс, вилетіли кілька погано закріплених стовбурів дерев приблизно у 5 метрів завдовжки. При цьому позаду лісовоза їхав легковий автомобіль.

Про випадок на Черкащині, який мало не закінчився трагедією, розповіли у "РБК-Україна".

Читайте також Моторошна ДТП у Києві біля Байкового кладовища: є постраждалі – відео 18+

Вантажівка їхала дорогою до Черкас, раптом із неї полетіли незакріплені чи погано закріплені стовбури дерев, кожне з яких – у 5 метрів завдовжки.

На щастя, постраждалих у ДТП не було: водієві легкового автомобіля, який їхав позаду, вдалося об'їхати ці стовбури.

Відео інциденту опублікували в мережі. На ньому видно, як з вантажівки випадають на дорогу щонайменше дві колоди.

Відео нагадує сюжет з фільму жахів "Пункт призначення 2" 2003 року Девіда Елліса: там теж колода вилетіла з вантажівки, але вбила водія авто, яке їхало позаду.

На дорозі біля Черкас із вантажівки вилетіли колоди: відео

Зверніть увагу Трагедія на Запоріжжі: 15-річний школяр влаштував смертельну ДТП, загинуло троє людей