"Пункт призначення" у Черкасах: п'ятиметрові колоди вилетіли з вантажівки під час руху – відео
На дорозі із Мошни до Черкас із вантажівки, яка везла ліс, вилетіли кілька погано закріплених стовбурів дерев приблизно у 5 метрів завдовжки. При цьому позаду лісовоза їхав легковий автомобіль.
Про випадок на Черкащині, який мало не закінчився трагедією, розповіли у "РБК-Україна".
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Вантажівка їхала дорогою до Черкас, раптом із неї полетіли незакріплені чи погано закріплені стовбури дерев, кожне з яких – у 5 метрів завдовжки.
- На щастя, постраждалих у ДТП не було: водієві легкового автомобіля, який їхав позаду, вдалося об'їхати ці стовбури.
Відео інциденту опублікували в мережі. На ньому видно, як з вантажівки випадають на дорогу щонайменше дві колоди.
На дорозі біля Черкас із вантажівки вилетіли колоди: відео
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