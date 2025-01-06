Там було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Черкасах

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Близько о пів на 12 ночі в Черкаській області оголосили повітряну тривогу. Через годину стало відомо, що в Черкасах було гучно.

У Черкасах та на околицях міста чутно звуки вибухів,

– повідомили кореспонденти Суспільного о 00:23.

Зазначимо, що в Повітряних силах попередньо повідомляли про рух дронів. Так, там о 00:15 писали про БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини. Вказувалося, що курс північно-західний.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що близько опівночі рух ударних БпЛА зафіксували на Київщині. Відомо, що по ворожих повітряних цілях працювала протиповітряна оборона.