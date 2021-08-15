Трагедія трапилась 14 серпня орієнтовно о 15 годині. Поліція розслідує обставини справи.
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На Черкащині авто злетіло у річку
У Городищі автомобіль злетів у водойму — водій з пасажиром загинули,
– розповіли у поліції.
Поліція з'ясувала, що водій Fiat не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини на дамбі. Після цього авто впало у водойму.
Двох людей не врятували
Внаслідок аварії загинули на місці 35-річний водій та 40-річний пасажир. Вони жителі міста Черкаси. Один чоловік, 36-річний місцевий мешканець, не постраждав.
На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці розв'язували питання щодо відкриття кримінальної справи за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Останні аварії в Україні та світі
- 11 серпня у селищі Гребінки, що на Київщині, зіткнулись дві вантажівки. У результаті аварії загинув один водій. Його довелось діставати з допомогою гідравлічного інструменту.
- У Будапешті пасажирський автобус з'їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок аварії загинули 8 людей і ще 48 постраждали.
- На Львівщині неподалік Мостиська сталася смертельна аварія за участі мотоцикліста. Хлопець виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з легковиком.