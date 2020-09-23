Міністерство фінансів планує закласти 150 мільярдів гривень в держбюджет-2021 на три важливих проєкти з розвитку залізниці. У 2021 році з Черкас до Києва почнуть їздити швидкісні поїзди "Інтерсіті", а Житомир отримає пряме сполучення з 19 обласними центрами.

Більше ніж 20 років на розвиток залізниці держава виділяла "нікчемно малі гроші" порівняно з іншими країнами. У 2021 році це зміниться, заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава в інтерв'ю газеті "День".

Читайте також Укрзалізниця змінює графік Інтерсіті+ сполученням Київ – Харків: яка причина

Яким буде перший проєкт

Спочатку уряд планує модернізувати та електрифікувати ділянку залізниці від станції імені Тараса Шевченка у Києві до Черкас.

Цей проєкт дозволить запустити на маршруті швидкісні електропоїзди "Інтерсіті". Вони будуть їздити зі столиці в облцентр 3 – 4 рази на день. Приблизний час, який пасажир проведе у дорозі, становить до 2 годин 45 хвилин.

Сьогодні Черкаси є єдиним обласним центром, який наближений до Києва, але не пов’язаний зі столицею ані зручним залізничним сполученням, ані швидкісним шосе. Для 300 тисяч жителів Черкас вже наступного року може початися нова ера транспортного сполучення зі столицею та іншими регіонами,

– заявив Кава.

Проєкт модернізації залізниці від Києва до Черкас планують завершити до кінця 2021 року.

До теми Новий маршрут "Інтерсіті" з Києва до Черкас запустять у 2021 році: деталі

Другий проєкт – потяги з Житомира

Наступним кроком буде електрифікація ділянки Житомир – Новоград-Волинський.

Зараз через місто Житомир, де проживає майже 300 тисяч жителів, проходить лише 2 пасажирських поїзди. Жителі Житомира, фактично, позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України й для того, щоб скористатися залізничним транспортом змушені їхати в Київ, у Коростень, або в Бердичів,

– зауважив заступник міністра фінансів.

Електрифікація залізниці від Житомира до Новограда-Волинського дозволить проїжджати через облцентр не менше, ніж 20 пасажирським потягам на день. Відповідно, житомиряни зможуть щодня їздити до будь-якого з 19 обласних центрів країни.

Третій проєкт – електрички Київ – Васильків

Уряд хоче також модернізувати залізничний шлях від столиці України до Василькова. Щодня 10 – 12 тисяч васильківців їдуть на роботу до Києва маршрутками та своїми авто. Електрички допоможуть розвантажити в'їзд до столиці зі сторони дороги Київ – Одеса, особливо в години пік.

Читайте також Через зростання тарифів УЗ вантажовідправники втратять мільярди, – експерт