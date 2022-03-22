Відомо, що Чернігів після атак російських загарбників на межі виживання: околиці міста розбомблені повністю, а передмістя – на 60%. Однак місто повністю контролюють Збройні Сили та територіальна оборона.

Увага Чернігів повністю контролюють ЗСУ та сили тероборони, – мер

Мер запевнив: "Ми Чернігів нікому не здамо. Хочу щоб вся Україна це почула".

Попри усе міський голова також зазначив, що відчуває підтримку волонтерів.

"І я їм безмежно вдячний. Чернігівським та з інших міст, які розуміють одну просту річ – якщо вони допоможуть зупинити ворога на кордонах нашої області, то ворог не просунеться у їхні області", – розповів Атрошенко.

Він також додав, що уявлення про те, що Путін може не зайти у Львівську, Тернопільську, чи Івано-Франківську – хибне. Наголосив, що йому хочеться, щоб мешканці цих міст це розуміли.

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