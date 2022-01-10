Аварія трапилась близько 21:30 поблизу села Городище Ніжинського району. Toyota RAV4 та мікроавтобусом Renault Master зіткнулись на автошляху "Кіпті – Глухів – Бачівськ".

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Постраждалих доправили до лікарні

Серед 11 постраждалих – 11-річна дитина. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості доправили до лікарні Бахмача та Ніжина.

Для того, аби витягнути потерпілих з транспортних засобів, знадобилась допомога рятувальників. Водіїв затисло в їхніх автомобілях. На місці ДТП працювали 9 співробітників ДСНС та 3 одиниці техніки.

Зверніть увагу! Правоохоронці встановлюють всі обставини моторошної аварії.

Дивіться фото з місця аварії:

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