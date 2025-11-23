Росіяни зруйнували одну з останніх електростанцій Чернігівської області, – The Guardian

Журналісти The Guardian побували на Чернігівщині. Окрім того, що вони розповіли західним читачам про реалії життя в блекауті, медійники заявили про нові руйнування енергетики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що зі світлом на Чернігівщині?

Пенсіонери збираються в пунктах незламності. Там вони дивляться тікток – або читають удома романи та детективи під ліхтариком.

Ми залишаємося без світла 14 годин на добу. Сьогодні воно вимкнулося о 5:30, з'явилося знову о 10:30 та зникло о 13:30. У деяких районах взагалі немає світла,

– розповіла журналістам Валентина Іванівна.

Велокур'єр Адам Давиденко, з яким поговорило ЗМІ, сказав, що довго був безробітним і був занадто бідним, щоб оплачувати рахунки, тож в його квартирі вимкнути електрику. Тепер чоловік каже, що палить дрова, аби було тепло.

Росія – терористична країна. Вони не можуть перемогти нас військовим шляхом, тому вирішили вбити нас холодом і залишити без ванн. (...) Ми виживаємо. Ми не живемо,

– цитує його ЗМІ.

У лікарні нетермінові операції часто скасовують через відсутність електроенергії. Будівля працює від генератора та великої резервної батареї.



Зруйнована електростанція на Чернігівщині / Фото Alessio Mamo, The Guardian

Що відомо про знищення однієї з останніх електростанцій на Чернігівщині?

Два тижні тому росіяни знищили одну з останніх електростанцій області.

Регіональна енергетична компанія Чернігівобленерго побудувала дві захисні стіни з бетону та піску навколо підстанції 110 кВ. Однак даху не було. Будувати його було б недоцільно, а часу та коштів на будівництво нового підземного об'єкта не вистачало,

– акцентували The Guardian.

Окупанти били по об'єкту "Геранями" протягом трьох днів. Заступник технічного директора з низьковольтних мереж АТ "Чернігівобленерго" Сергій Переверза назвав це геноцидом.

"Ми проводимо ремонтні роботи, щоб постачання електроенергії продовжувалося. Іноді наші методи досить хитрі. Ми розумніші за росіян. Більшість наших клієнтів розуміють (чому немає світла - 24 Канал). Дехто – ні", – заявив посадовець.

Ситуація для сімей з дітьми найважча, та вони кажуть, що в 2022-му було гірше

Анна Кулієва має семирічну доньку. Разом з чоловіком вони дуже хвилювалися за дитину. Та виїжджати не збираються і зберігають оптимізм. Дитина робить уроки під лампою.

Загалом 2022 рік був гіршим. Тож ніяких скарг. (...) Люди тут дивовижні. Тут панує неймовірна єдність. Чим більше часу ти проводиш у цій громаді, тим більше цінуєш людей навколо себе. Я вірю, що ми подолаємо наші економічні та політичні проблеми. Найважливіше – залишатися людиною. І продовжувати виховувати наших дітей у цьому дусі. Неважко жити без світла в домі. Важко жити без світла в серці,

– сказала Анна.

23 листопада Чернігівобленерго писало про аварійне відключення однієї з підстанцій