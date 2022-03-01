Про тривогу оголосили близько 7:40. Люди повинні залишатись в укриттях, поки не повідомлять про відбій.
До речі У Києві оголосили повітряну тривогу
Дотримання цих правил може врятувати життя.
У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Лунають сирени, тож усім треба негайно бігти в укриття.
Джерело:"Суспільне Чернігів"
Про тривогу оголосили близько 7:40. Люди повинні залишатись в укриттях, поки не повідомлять про відбій.
До речі У Києві оголосили повітряну тривогу
Дотримання цих правил може врятувати життя.