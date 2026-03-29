У Чернігові пролунали вибухи: що відомо

Увечері, 29 березня, у Чернігові було чутно звуки вибухів. Місто перебуває під ворожою атакою.

Інформація про можливі наслідки уточнюється. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на місто?

Російська армія атакувала Чернігів. Увечері 29 березня місцеві жителі почули звуки вибухів в обласному центрі. Перший вибух пролунав о 20:14, повторний о 20:23.

Наразі немає офіційної інформації про можливі наслідки російської атаки. Проте, Чернігівська область протягом всього дня перебуває під атакою ворожих дронів. Відомо, що безпілотники фіксували у різних населених пунктах регіону. Повітряна тривога у Чернігівському районі розпочалася о 19:26. Відбій загрози ворожої атаки пролунав згодом, о 20:26.

Нагадаємо, що напередодні Чернігівська область зазнала ворожого удару. Російські дрони пошкодили енергетичний об'єкт. Внаслідок атаки близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

