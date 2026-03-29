Укр Рус
24 Канал Новини України У Чернігові пролунали вибухи: що відомо
29 березня, 20:19
3
Оновлено - 20:54, 29 березня

Юлія Харченко
Основні тези
  • Увечері 29 березня у Чернігові пролунали вибухи під час ворожої атаки, яка тривала цілий день із використанням дронів.
  • Інформації про наслідки станом на зараз немає.

Увечері, 29 березня, у Чернігові було чутно звуки вибухів. Місто перебуває під ворожою атакою.

Інформація про можливі наслідки уточнюється. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Дивіться також Окупанти скинули КАБ на Краматорськ: є загиблі, кількість постраждалих зросла 

Що відомо про атаку на місто?

Російська армія атакувала Чернігів. Увечері 29 березня місцеві жителі почули звуки вибухів в обласному центрі. Перший вибух пролунав о 20:14, повторний о 20:23.

Наразі немає офіційної інформації про можливі наслідки російської атаки. Проте, Чернігівська область протягом всього дня перебуває під атакою ворожих дронів. Відомо, що безпілотники фіксували у різних населених пунктах регіону. Повітряна тривога у Чернігівському районі розпочалася о 19:26. Відбій загрози ворожої атаки пролунав згодом, о 20:26.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що напередодні Чернігівська область зазнала ворожого удару. Російські дрони пошкодили енергетичний об'єкт. Внаслідок атаки близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

У яких регіонах України нещодавно лунали вибухи?

  • У ніч на 29 березня російські війська атакували Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал", яку запустили з повітряного простору Рязанської області, а також 442 ударними безпілотниками різних типів. На жаль, зафіксовано влучання 16 ударних дронів у семи локаціях.

  • У неділю, 29 березня, російські дрони-камікадзе атакували Хмельниччину, там пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих БпЛА на Старокостянтинів.

  • Росія також завдала удару по Конотопу, що на Сумщині. Відомо, що пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Деталі щодо масштабів руйнувань уточнюються, інформації про постраждалих наразі немає.

  • Уранці 29 березня в Київській області пролунали вибухи через атаки російських ударних дронів "Шахед". ППО вночі та вранці збила майже три десятки ворожих дронів. У Бориспільському та Білоцерківському районах є пошкодження інфраструктури та скління багатоповерхівки.