У Чернігові пролунали вибухи: що відомо
- Увечері 29 березня у Чернігові пролунали вибухи під час ворожої атаки, яка тривала цілий день із використанням дронів.
- Інформації про наслідки станом на зараз немає.
Увечері, 29 березня, у Чернігові було чутно звуки вибухів. Місто перебуває під ворожою атакою.
Інформація про можливі наслідки уточнюється. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Окупанти скинули КАБ на Краматорськ: є загиблі, кількість постраждалих зросла
Що відомо про атаку на місто?
Російська армія атакувала Чернігів. Увечері 29 березня місцеві жителі почули звуки вибухів в обласному центрі. Перший вибух пролунав о 20:14, повторний о 20:23.
Наразі немає офіційної інформації про можливі наслідки російської атаки. Проте, Чернігівська область протягом всього дня перебуває під атакою ворожих дронів. Відомо, що безпілотники фіксували у різних населених пунктах регіону. Повітряна тривога у Чернігівському районі розпочалася о 19:26. Відбій загрози ворожої атаки пролунав згодом, о 20:26.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, що напередодні Чернігівська область зазнала ворожого удару. Російські дрони пошкодили енергетичний об'єкт. Внаслідок атаки близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.
У яких регіонах України нещодавно лунали вибухи?
У ніч на 29 березня російські війська атакували Україну аеробалістичною ракетою "Кинджал", яку запустили з повітряного простору Рязанської області, а також 442 ударними безпілотниками різних типів. На жаль, зафіксовано влучання 16 ударних дронів у семи локаціях.
У неділю, 29 березня, російські дрони-камікадзе атакували Хмельниччину, там пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих БпЛА на Старокостянтинів.
Росія також завдала удару по Конотопу, що на Сумщині. Відомо, що пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Деталі щодо масштабів руйнувань уточнюються, інформації про постраждалих наразі немає.
Уранці 29 березня в Київській області пролунали вибухи через атаки російських ударних дронів "Шахед". ППО вночі та вранці збила майже три десятки ворожих дронів. У Бориспільському та Білоцерківському районах є пошкодження інфраструктури та скління багатоповерхівки.