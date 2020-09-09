Жителька Чернівців викликала 8 вересня поліцію, коли робила домашнє завдання із донькою. Мати не зрозуміла слів у підручнику з української мови та попросила правоохоронців пояснити їй.

Чернівчанка поскаржилася на авторку книги з української літератури та читання Катерину Пономарьову. Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

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Донька заявниці не могла зрозуміти, що написано у книжці "Українська мова та читання". Тому мати попросила відправити до них наряд поліції.

Правоохоронці роз'яснили матері, що написано в книжці, а також наголосили, що такі виклики можна вважати хибними. Окрім цього, в поліції розповіли чернівчанці у яких випадках можна дзвонити в поліцію.

Хто така Катерина Пономарьова? Українська письменниця та науковиця. Авторка книг з української мови для школярів початкових класів.



Звернення Чернівчанки / Фото Нацполіції