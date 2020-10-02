14-річний чернівчанин залив в інтернет відео, на якому він танцює на кладовищі. Його затримали правоохоронці.

Під час проведення моніторингу соціальних мереж чернівецькі поліцейські виявили аморальне відео. На ньому на фоні пам'ятників на кладовищі під музику танцював підліток. Про це повідомили у Національній поліції Чернівецької області.

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Правоохоронці провели з хлопцем профілактичну бесіду та пояснили, що за хулігансво передбачена відповідальність. На матір хлопця склали протокол за невиконання батьківських обов'язків.



Хлопця, який танцював на могилі у Чернівцях, затримала поліція / Фото Нацполіції Чернівецької області

Додамо, танці на кладовищі – популярне заняття серед молоді. Нещодавно у селищі Талалаївка на Чернігівщині 4 школярки станцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам у війні на Донбасі. Відео, де вони танцюють, опублікували в соцмережі.