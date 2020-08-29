Біля будівлі міської ради у Чернівцях 29 серпня проходить мирна акція протесту. Місцеві жителі висловлюють своє незадоволення введенням додаткових обмежень через потрапляння у червону карантинну зону.

На Буковині протестують проти посилення карантину, повідомляє АСС.

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На мирну акцію біля Чернівецької міської ради зібралися кілька десятків людей – представники малого бізнесу та вчителі.

Люди виступають проти

закриття шкіл та переходу на режим дистанційного навчання;

припинення роботи закладів харчування і магазинів;

зупинки громадського транспорту.

Школи забезпечені деззасобами, ми розробили все, відповідно до вимог МОЗ,

– зазначила вчителька.

Та додала, що дітям потрібне спілкування з однолітками, нормальне навчання.

Протест проти посилення карантину в Чернівцях / Фото Molbuk

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