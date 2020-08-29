У Чернівцях протестують проти посилення карантину: деталі, фото
Біля будівлі міської ради у Чернівцях 29 серпня проходить мирна акція протесту. Місцеві жителі висловлюють своє незадоволення введенням додаткових обмежень через потрапляння у червону карантинну зону.
На Буковині протестують проти посилення карантину, повідомляє АСС.
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На мирну акцію біля Чернівецької міської ради зібралися кілька десятків людей – представники малого бізнесу та вчителі.
Люди виступають проти
- закриття шкіл та переходу на режим дистанційного навчання;
- припинення роботи закладів харчування і магазинів;
- зупинки громадського транспорту.
Школи забезпечені деззасобами, ми розробили все, відповідно до вимог МОЗ,
– зазначила вчителька.
Та додала, що дітям потрібне спілкування з однолітками, нормальне навчання.
Протест проти посилення карантину в Чернівцях / Фото Molbuk
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Чернівці у червоній зоні: що відомо
- 27 серпня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- З 31 серпня почне діяти нове епідемічне зонування. Відповідно до нього місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Буковини потрапили у червону зону.
- У Чернівецькій ОДА повідомили, що навчальні заклади області, які віднесені до червоної зони карантину, навчальний рік розпочнуть дистанційно.