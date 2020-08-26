Чернівці потрапили до червоної епідеміологічної зони. Зараз ситуація з динамікою зараження коронавірусом нагадує квітневу. А в той час, коли лікарі самі вирішують, як поділити кисень між кількома хворими, на вулицях у масках не побачиш майже нікого.

Детальніше про те, як живуть Чернівці в нових карантинних умовах – читайте в матеріалі 24 каналу.

До слова Чернівці попри перебування в червоній зоні відкрили дитсадки та школи

Яка ситуація у лікарнях

Після того, як місто пережило повну ізоляцію навесні, адже саме з Буковини розпочалася епідемія COVID-19 в Україні, тут знову фіксують різке збільшення хворих. Загальне число всіх інфікованих уже перетнуло межу у 9,5 тисяч осіб.

Сьогодні був випадок, коли доводилось вирішувати кого з пацієнтів покласти на кисень, хто більш складний. І цей вибір робити важко,

– пригадала лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

У місті бракує кисневих концентраторів. Та й зрештою – збільшується кількість складних пацієнтів, яких везуть одразу в реанімацію. Ситуація нагадує розвиток епідемії у квітні, кажуть в департаменті охорони здоров'я. Причиною нового зростання кількості хворих стали гучні святкування та весілля.

Пацієнти поступають у лікарні швидше, ніж встигають виділяти додаткові ліжка. Обласні чиновники клопочуть перед міністерством, аби ще дві районні лікарні перепрофілювати під хворих на COVID-19. Чернівецькі шпиталі вже заповнені на майже 80%.

"На 145 ліжках лікується 114 хворих на COVID-19. Заповненіть – 79%, на дотації кисню – 29 осіб", – зазначила заступниця начальника міського управління охорони здоров'я Галина Бовкун.

Дещо краща ситуація в області. Однак і там ліжка заповнені вже більше ніж на половину.

"За останні 2 тижні збільшили кількість ліжок на 300 ліжок. Було понад 600, стало майже тисяча. А навіть попри це – ці ліжка заповнені на 57%", – сказала заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук.

Чи дотримуються люди карантину

Найкращим запобіжником проти вірусу є обмежувальні заходи, вважають чиновники, однак, люди проти. Навіть мітинги проводять, не дотримуючись заходів безпеки.



У Чернівцях протестують проти карантину / Фото "Молодого буковинця"



Люди зібрались під стінами міськради / Фото "Молодого буковинця"



Біля міськради чергує поліція / Фото "Молодого буковинця"

І чернівецькі депутати таки пішли назустріч містянам – жодних обмежень. Навіть попри постанову Кабміну.

Тут простий принцип – ти якщо закриваєш, то компенсуй. Запас міцності у людей вичерпався – вони більше не мають грошей,

– пояснив секретар Чернівецької міської ради Василь Продан.

У місті призупинили рух тролейбусів. Після того, як одного із водіїв зупинив екіпаж патрульних. Тож в комунальному підприємстві, побоюючись рейдів через внесення Чернівців до червоної зони, зупинили рух усіх тролейбусів. В поліції пояснили, що водія зупинили, аби перевірити дотримання епідемічних норм. Водночас лікарі попереджають, що навіть якщо людина вже перехворіла на коронавірус, імунітет до інфекції існує не завжди. Тож захворіти можна і вдруге.

Детальніше про ситуацію в Чернівця дивіться у відео: