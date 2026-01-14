У Чернівцях військового вигнали із зали очікування вокзалу на мороз

На Центральному автовокзалі в Чернівцях військовослужбовця змусили покинути залу очікування через її закриття в нічний час. У чоловіка не було коштів на оплату житла, тож він ризикував залишитися просто неба в мороз.

Виручили його інші ветерани – вони скинулися на ночівлю. Про інцидент 10 січня у Facebook написав ветеран і свідок подій Костянтин Костащук, передає 24 Канал.

Чому ветерана вигнали із зали очікування?

За словами Костащука, він того вечора проводжав знайомих і став очевидцем того, як працівники вокзалу почали виводити людей із зали очікування після 21:30. Серед них був військовий Валерій Пастула – боєць 14-ї бригади, який повертався з Куп’янського напрямку до Новодністровська. Чоловік прибув до Чернівців увечері та планував дочекатися ранкової маршрутки, адже вночі іншого сполучення не було.

"Уявіть собі: ти їдеш з Куп’янська у відпустку до Новодністровська. З різних причин у кишені лише 100 гривень. Приїздиш увечері на вокзал. Є можливість дістатися маршруткою до Новодністровська тільки зранку. Сідаєш у зал очікування і чекаєш. Але о 21:30 тебе виганяють, бо зал зачиняють. І це взимку. У період війни. Коли на вулиці до мінус 15 градусів морозу", – описав ситуацію Костянтин Костащук.

Зрештою, завдяки підтримці інших ветеранів вдалося зібрати гроші, щоб військовий переночував у хостелі.

Водночас старша диспетчерка автовокзалу "Чернівці" Лідія Свірідюк у коментарі ZAXID.NET заявила, що чоловікові пропонували альтернативу. За її словами, на території вокзалу працює цілодобовий хостел із кімнатами відпочинку вартістю 300 гривень.

"Ми розуміємо, що на вулиці був мороз. Чергова диспетчерка запропонувала хостел. В цій ситуації військовослужбовець просто міг безкоштовно перечекати в холі цього хостелу, або в спеціальному приміщенні. Але він відмовився", – зазначила Свірідюк.

Керівниця автовокзалу Ольга Кривохижа в коментарі "Суспільному" пояснила, що офіційний режим роботи закладу – з 5:30 до 21:30. За її словами, адміністрація не дозволяє нічне перебування пасажирів у залі очікування через наявність камер схову та майна торгових точок, попри те що на вокзалі є цілодобова охорона.

"У нас режим роботи не передбачає нічного перебування пасажирів у залі очікування – я не можу це оплачувати. У нас є цілодобова охорона, ви можете перебувати на території автовокзалу. Зала очікування в цей час зачинена", – пояснила Кривохижа.

