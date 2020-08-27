У Чернівцях таки відновили громадський транспорт
У Чернівцях 27 серпня громадський транспорт відновив роботу в режимі спецперевезень. Від ранку вийшли на маршрути тролейбуси та маршрутки.
Перевозитимуть медиків та працівників установ, що забезпечують життєдіяльність міста. Про це 24 каналу сказав керівник патрульної поліції Чернівецької області Олег Йосипів.
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Якщо ж у салоні будуть вільні місця, то можна буде проїхати і без довідки.
Спецперевезення – це не просто надпис, це ряд вимог та погоджень. І ми готові допомагати. Є обмежена кількість пасажирів, яких можна перевозити, а всі хочуть зайти. Ми будемо впливати,
– пояснив Олег Йосипів.
До слова, Чернівці та ще 2 райони області увійшли до червоної карантинної зони. Лише за останню добу в регіоні зафіксували 159 випадків хворих на COVID-19.
Чому громадський транспорт не курсував
- Раніше мерія міста дозволила роботу громадського транспорту. Однак після кількох протоколів патрульних – перевізники заїхали у гаражі.
- Після цього вони вийшли на протест під управління патрульної поліції. Вимагали, аби не прикривали їхній бізнес та дали людям змогу користуватись транспортом.
- В поліції пояснили – у місті відбуваються лише перевірки роботи громадського транспорту, який функціонує у режимі спецперевезень. Жодних вимог про зупинку всього транспорту не було.