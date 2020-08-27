У Чернівцях 27 серпня громадський транспорт відновив роботу в режимі спецперевезень. Від ранку вийшли на маршрути тролейбуси та маршрутки.

Перевозитимуть медиків та працівників установ, що забезпечують життєдіяльність міста. Про це 24 каналу сказав керівник патрульної поліції Чернівецької області Олег Йосипів.

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Якщо ж у салоні будуть вільні місця, то можна буде проїхати і без довідки.

Спецперевезення – це не просто надпис, це ряд вимог та погоджень. І ми готові допомагати. Є обмежена кількість пасажирів, яких можна перевозити, а всі хочуть зайти. Ми будемо впливати,

– пояснив Олег Йосипів.

До слова, Чернівці та ще 2 райони області увійшли до червоної карантинної зони. Лише за останню добу в регіоні зафіксували 159 випадків хворих на COVID-19.

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