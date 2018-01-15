Черновецький бідкається, що через Луценка більше не може повернутись в Грузію

Колишній міський голова Києва Леонід Черновецький скаржиться, що більше не може повернутись в Грузію, де він переховувався від українського правосуддя.

Про це сам Черновецький написав на своїй сторінці у Facebook.

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Найкрасивіша країна в світі і найгостинніші люди! Шкода, що через злочинне кримінальне переслідування мене з боку особисто Луценка (генеральний прокурор України Юрій Луценко, – ред.), я на схилі років не можу відвідувати Грузію!

– написав Черновецький.

У коментарі до цього допису він уточнив, що в'їзд в Грузію йому ніхто не забороняв.

12 вересня СБУ оголосила Леоніда Черновецького у розшук.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними ГПУ, Черновецького підозрюють у причетності до незаконного будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.

Довідка: Леонід Черновецький був міським головою Києва з 2006-го до 2012 року. У 2015-му він повідомив, що вже впродовж 5 років проживає в Грузії.