Уряд запровадив нові обмеження для населених пунктів зі списку червоної зони. Вони розпочнуть діяти з 22 вересня.

При встановленні нових правил врахували пропозиції, що надійшли з регіонів. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

До теми В Україні почали діяти оновлені карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку

Які обмеження ввели

Заборона приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення.

– Крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

– Дозволено банківську та страхову діяльності, а також медичну практику, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв’язку.

– Також можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

(ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення. – Крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом. – Дозволено банківську та страхову діяльності, а також медичну практику, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв’язку. – Також можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень. Заборона відвідування установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

Де діятимуть:

– у Чопі Закарпатської області;

– у Перемишлянському та Пустомитівському районі Львівської області;

– у Бережанах та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області;

– у Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області;

– у Каневі Черкаської області;

– у Герцеївському, Кельменецькому районах Чернівецької області;

– у Ніжині та Носівському районі Чернігівської області.

Заборона на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним та міським транспортом.

У легкових авто кількість пасажирів, включаючи водія, не має перевищувати більше ніж 5 осіб без врахування дітей віком до 14 років.

Користуватися службовим транспортом дозволено за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту та в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 години повідомлено Нацполіцію.

Заборона відвідування закладів освіти.

Де діятимуть:

– у Чопі Закарпатської області.

Заборона на посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення

Де діятиме: – у Чопі Закарпатської області;

– у Перемишлянському та Пустомитівському районі Львівської області;

– у Бережанах та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області;

– у Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області;

– у Каневі Черкаської області;

– у Герцеївському, Кельменецькому районах Чернівецької області.

Нове карантинне зонування діє з 21 вересня

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. З 21 вересня почало діяти нове епідемічне зонування.



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