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Якщо ми зараз зупинемо діяльність всіх господарських суб'єктів міста, ми повністю втратимо надходження. Ми не зможемо оплачувати премії лікарям, купити маски та медикаменти. Також ми не зможемо фінансувати ні поліцію, ні будь-які інші державні органи, які ми дофінансовуємо.

– наголосив мер міста Сергій Надал.

Також чиновник розповів, що в Тернополі показник заповненості ліжок для пацієнтів з коронавірусом удвічі менший за норму для червоної зони.

Нагадаємо: У червоній зоні заборонена робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти та робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

Що буде працювати в Тернополі, а що ні

Міська рада вирішила не припиняти роботу закладів харчування, підприємств та шкіл.

Проте у Тернополі почнуть їздити спецрейси, які перевозитимуть людей за наявності довідки чи іншого документа з місця роботи.

Як відреагувала поліція Тернополя

Поліція міста буде проводити попереджувальні заходи до початку дії нових карантинних обмежень. Про це повідомила пресслужба тернопільської поліції у коментарі "РБК-Україна".

Будуть попереджатись перевізники, господарюючі суб'єкти, власники, керівники закладів. А там з понеділка будемо бачити. У разі порушень, поліція буде діяти в межах законодавства,

– повідомили в поліції.