Тернопіль відмовився посилювати карантин, хоч і перебуває у червоній зоні
Тернопіль 3 вересня потрапив до червоної зони карантину. Попри це, міська влада відмовилась посилювати карантин
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Що кажуть депутати
Якщо ми зараз зупинемо діяльність всіх господарських суб'єктів міста, ми повністю втратимо надходження. Ми не зможемо оплачувати премії лікарям, купити маски та медикаменти. Також ми не зможемо фінансувати ні поліцію, ні будь-які інші державні органи, які ми дофінансовуємо.
– наголосив мер міста Сергій Надал.
Також чиновник розповів, що в Тернополі показник заповненості ліжок для пацієнтів з коронавірусом удвічі менший за норму для червоної зони.
Що буде працювати в Тернополі, а що ні
- Міська рада вирішила не припиняти роботу закладів харчування, підприємств та шкіл.
- Проте у Тернополі почнуть їздити спецрейси, які перевозитимуть людей за наявності довідки чи іншого документа з місця роботи.
Як відреагувала поліція Тернополя
Поліція міста буде проводити попереджувальні заходи до початку дії нових карантинних обмежень. Про це повідомила пресслужба тернопільської поліції у коментарі "РБК-Україна".
Будуть попереджатись перевізники, господарюючі суб'єкти, власники, керівники закладів. А там з понеділка будемо бачити. У разі порушень, поліція буде діяти в межах законодавства,
– повідомили в поліції.
Про коронавірус у Тернополі та Тернопільській області
- З початку року у Тернопільській області виявили коронавірус у 6841 людини. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 204 людини.
- За весь час карантин у Тернопільській області померло 80 пацієнтів.
- У Тернополі за весь час карантину виявили 1657 нових випадків. З них 754 людини одужали, а 7 – померли.