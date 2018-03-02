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Червоні хустини і троянди: український бренд присвятив колекцію Розі Люксембург

242 Читать новость на русском
Колекція
Колекція "Роза Люксембург" українського бренду "Who is it?" / www.buro247.ua

Модний бренд "Who is it?" відійшов від суперечок актуальності чи неактуальності Міжнародного дня жінок 8 березня і створив нову колекцію одягу, присвячену польсько-німецькому теоретику марксизму Розі Люксембург.

Капсульна колекція українського бренду, випущена в честь прийдешнього свята, має назву "Роза Люксембург" та містить на усіх речах логотип троянди. Весь одяг був відшитий з українського трикотажу, виробленого фабрикою імені Рози Люксембург.

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Надихалися ми радянською естетикою і радянськими жінками. Та й пострадянськими, і сучасними, і взагалі жінками,
– розповідають про нову колекцію дизайнери "Who is it?".

Моделлю, яка приміряла нові образи з колекції, стала Христина Варламова, а автором фотосету в радянському стилі стала Анна Грабарська. Серед речей можна побачити сукні, спідниці до колін та світшоти. Серед кольорів найбільше був виражений яскравий червоний.


Колекція "Роза Люксембург" українського бренду "Who is it?"

Хто така Роза Люксембург?

Роза Люксембург – відома теоретик марксизму, а також філософ, економіст і публіцист. Вона стала однією з найвпливовіших діячок німецької та європейської революційної лівої соціал-демократії.

Жінка була близькою подругою і соратницею Клари Цеткін, яка запропонувала в 1910 році на міжнародній конференції жінок-соціалісток у Копенгагені почати відзначати Міжнародний жіночий день, який пізніше приурочили до річниці демонстрації робітниць нью-йоркських підприємств текстильної промисловості 8 березня 1857 року.

Теги: Новини України LifeStyle Мода 8 березня СРСР Декомунізація
Джерело: Buro 24/7
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