Червоні хустини і троянди: український бренд присвятив колекцію Розі Люксембург

Колекція "Роза Люксембург" українського бренду "Who is it?" / www.buro247.ua

Модний бренд "Who is it?" відійшов від суперечок актуальності чи неактуальності Міжнародного дня жінок 8 березня і створив нову колекцію одягу, присвячену польсько-німецькому теоретику марксизму Розі Люксембург.