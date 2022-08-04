Червоний Хрест і не думав допомагати, – Жорін сказав, чи є зв’язок зі захисниками Маріуполя

росія цинічно вбила українських військовополонених в Оленівці. Там загинули близько 40 українських бійців та ще понад 130 – отримали поранення. Хоча раніше Червоний Хрест забезпечував безпеку полонених. Виявляється, що ця організація майже не допомагає Україні.

Про це 24 каналу розповів колишній командир полку “Азов” Максим Жорін. Він каже, що складно повністю зібрати реальний список тих, хто загинув чи був поранений в Оленівці. росія не дає офіційних відповідей.

До теми Червоний Хрест не може гарантувати безпеку захисників "Азовсталі" у російському полоні

За його словами, міжнародні організації також уникають від цього питання, хоча на них теж лежить велика відповідальність за те, що відбулося в Оленівці.

Екскомандир полку "Азов" зазначив, що є річ, від якої Червоному Хресту буде важко "відмахнутися" – це гуманітарна допомога на території Оленівки, за яку вони точно відповідали.

Якщо за життя чи умови тримання військових в полоні вони не відповідали, то за гумдопомогу на територію колонії вони точно відповідали. І от за весь цей час жодної гуманітарної допомоги в Оленівці ані азовцям, ані морпіхам, ані прикордонникам не було,

– заявив Жорін.

Що стосується зв’язку з полоненими, то екскомандир відповів, що Червоний Хрест тут нічим не допомагав. "Очевидно, що він і не думав з цим допомагати", – вважає він.

Жорін наголосив, що зв'язок уривчастий був інколи і до трагедії в Оленівці, але постійного і нормального зв'язку, щоб поспілкуватися з нашими військовими в Оленівці, в лікарнях чи інших СІЗО, немає.

Він додав, що весь світ бачив, як представники Червоного Хреста допомагали росії вивозити наших полонених. Також вони нещодавно відкрили новий офіс в росії.

"Є багато фактів про те, що комунікація між Червоним Хрестом та росією "тепла", водночас з Україною вони просто "грають в слова", мовляв вони нам не обіцяли нічого", – додав Жорін.

Жорін розповів про трагедію в Оленівці та комунікацію з Червоним Хрестом: відео



До слова, ще 5 липня Червоний Хрест переконував, що підтримує контакт із полоненими захисниками "Азовсталі".

Вже після трагедії в Оленівці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки та обміну бійців, що вийшли з "Азовсталі".

І коли стало відомо про масове вбивство українців в Оленівці, Червоний Хрест заявив, що попросив доступ в до місця трагедії, проте росія не дозволила. Також в організації обіцяють допомогти з евакуацією постраждалих.

Що відомо про теракт росії в Оленівці: головне