Красный Крест и не думал помогать, – Жорин сказал, есть ли связь с защитниками Мариуполя

россия цинично убила украинских военнопленных в Еленовке. Там погибли около 40 украинских бойцов и еще более 130 получили ранения. Хотя раньше Красный Крест обеспечивал безопасность пленных. Оказывается, эта организация почти не помогает Украине.

Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он говорит, что сложно полностью собрать реальный список погибших или раненых в Еленовке. Россия не дает официальных ответов.

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По его словам, международные организации также избегают этого вопроса, хотя на них тоже лежит большая ответственность за то, что произошло в Еленовке.

Экс-командир полка "Азов" отметил, что есть вещь, от которой Красному Кресту будет тяжело "отмахнуться" – это гуманитарная помощь на территории Еленовки, за которую они точно отвечали.

Если за жизнь или условия содержания военных в плену они не отвечали, то за гумпомощь на территорию колонии они точно отвечали. И вот за все это время ни одной гуманитарной помощи в Еленовке ни азовцам, ни морпехам, ни пограничникам не было,

– заявил Жорин.

Что касается связи с пленными, то экс-командир ответил, что Красный Крест здесь ничем не помогал. "Очевидно, что он и не думал с этим помогать", – считает он.

Жорин подчеркнул, что связь отрывочная была иногда и до трагедии в Еленовке, но постоянной и нормальной связи, чтобы пообщаться с нашими военными в Еленовке, в больницах или других СИЗО нет.

Он добавил, что весь мир видел, как представители Красного Креста помогали россии вывозить наших пленных. Также они недавно открыли новый офис в россии.

"Есть много фактов о том, что коммуникация между Красным Крестом и россией "тепла", вместе с Украиной они просто "играют в слова", мол, они нам не обещали ничего", – добавил Жорин.

Жорин рассказал о трагедии в Еленовке и коммуникации с Красным Крестом: видео



К слову, еще 5 июля Красный Крест убеждал, что поддерживает контакт с пленными защитниками "Азовстали".

Уже после трагедии в Еленовке Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест и ООН были гарантами безопасности и обмена вышедших из "Азовстали" бойцов.

И когда стало известно о массовом убийстве украинцев в Еленовке, Красный Крест заявил, что попросил доступ к месту трагедии, однако россия не разрешила. Также в организации обещают помочь с эвакуацией пострадавших.

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