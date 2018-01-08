Чеські найманці воюють на Донбасі на боці бойовиків, – ЗМІ

Чеські сили безпеки розслідують кілька випадків участі громадян Чехії у збройному конфлікті на сході України на стороні проросійських бойовиків.

Про це пише "Громадське" з посиланням на розслідуванні чеського щотижневика Respekt.

За даними автора розслідування Ондржея Кундри, одному чоловікові висунули обвинувачення, ще двоє загинули на сході України.

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Правоохоронці знайшли чехів, які могли воювати в ОРДЛО, через соціальні мережі. Зокрема увагу поліції привернув користувач Facebook під псевдонімом Gardist Dnr, який опублікував у себе на сторінці фото у військовому одязі та зі зброєю. Зараз ці фото видалені.

Поліція з’ясувала, що цей 34-річний чоловік прибув до Донецька 11 квітня 2015 року. Він нібито мав вступити до "Республіканської гвардії", яка займається розвідувальними і десантно-штурмовими бойовими операціями, патрулюванням на території так званої "ДНР".

До Чехії чоловік повернувся 5 травня 2015 року, коли його віза закінчилася. Його звинувачують у "підготовці терористичного злочину". Якщо справа потрапить до суду, це буде перший випадок, коли місцевий суд у Чехії розгляне питання участі чеського громадянина у боях за кордоном.