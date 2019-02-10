Тримати за горло суддів: люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя

Мета Петра Порошенка та "Народного фронту" – навіть у разі поразки на виборах 2019 року посадити в потрібні крісла лояльних людей, які будуть служити вірою та правдою щонайменше найближчі чотири роки.

Що таке ВРП і чим вона займається

Ідеться про один з органів влади, з яким громадяни мало контактують у житті безпосередньо. Але з наслідками його діяльності усі ми постійно маємо справу. Це Вища рада правосуддя, яка тримає за горло всіх суддів України.

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Вища рада правосуддя – це конституційний орган, який має практично безмежну владу над суддями. Рада правосуддя:

• вносить подання про призначення судді на посаду;

• розглядає скарги про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді;

• ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

• надає згоду на арешт судді, та багато іншого.

Яку роль може відігравати Вища рада правосуддя, яскраво було показано за влади Порошенка.

Саме цей орган так ганебно фільтрував новий Верховний суд, що пропустив туди чверть людей, які були визначені громадськістю як недоброчесні. Тобто порушували права людини, мають до себе величезні питання щодо статків або – політично заангажовані.

Саме Вища рада правосуддя вчиняла репресії проти судді-викривача Лариси Гольник, яка кинула виклик системі та задокументувала намагання дати їх хабара полтавським мером.



ВРП вчиняла репресії проти судді Лариси Гольник, яка кинула виклик системі

Замість заохочення цих людей Рада правосуддя виписала їй догану – вдумайтеся! – за публікації в Інтернеті. Це заблокувало шанси Гольник балотуватися до Антикорупційного суду. І найганебніше – догана була скасована місяць тому Верховним судом, але потяг пішов і доброчесний суддя не потрапила туди, куди прагнула.

У руках президента-узурпатора Вища рада правосуддя може стати кийком для розправи, а для тих, хто втратить владу – способом зупиняти небажані рішення проти себе. І зараз паралельно з виборчою кампанією президента в Україні формується новий склад ВРП.

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Як і де влада братиме під контроль ВРП

Секретні фаворити влади, які мають взяти під свій контроль суддівську інквізицію – це Павло Гречківський та Олексій Маловацький. Їх прізвища мало відомі пересічним громадянам, але дуже добре відомі всередині системи. Обидва є одіозними та, як годиться, фігурують в кримінальних провадженнях.



Павло Гречківський – один із тих, хто має взяти під контроль ВРП

Гречківський був анонсований генпрокурором Луценком два з половиною роки тому як "велика риба", спіймана ним. Луценко розкидався гучними обвинуваченнями про хабар в півмільйона доларів, але потім, як це часто буває у Луценка – згадайте справу того ж Кернеса, – все це розчинилося у повітрі. Гречківський уникнув відповідальності рішенням Шевченківського суду. Один з ключових доказів – диск з перехопленими телефонними розмовами – виявився пустим. Яких "відступних" коштувала така забудькуватість силовиків – можна лише здогадуватися.



А допомагатиме Гречківському – Олексій Маловацький

Маловацький – ще один висуванець чинної влади до Вищої ради правосуддя. У минулому він – заступник керівника юридичного департаменту штабу Порошенка на виборах 2014 року. За особливі заслуги отримав посаду члена нинішньої Ради правосуддя. Діяльність Маловацького розслідує НАБУ – щодо можливого зловживання владою в інтересах маловідомої компанії з оточення Порошенка, яка за заниженою ціною отримала право на розробку родовища газу в Полтавській області.



Суддя Лариса Цокол зазнала переслідувань, які курував Маловацький

Про наближеність Маловацького до влади вказує не лише це. Саме Маловацький був доповідачем Ради правосуддя по справі судді Лариси Цокол – вона прославилася тим, що відмовилася арештовувати Міхеїла Саакашвілі та відпустила його прямо в залі суду. І відплата її наздогнала – Цокол було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у формі подання про звільнення судді з посади. Цю вендетту супроводжував Маловацький.

Найцікавіше в тому, що обидва висуванці влади – і Гречківський, і Маловацький – не мають права балотуватися до Вищої ради правосуддя, яка, повторюся, тримає за горло всіх суддів України. І не тільки з моральних міркувань.

Їхнє балотування порушує статтю 131 Конституції України – вони обидвоє станом на сьогодні вже обіймають посади членів Вищої ради правосуддя. А є пряма норма, за якою одна і та сама особа не може обіймати посаду члена Ради правосуддя два строки поспіль. У випадку включення цих осіб з'їздом адвокатів до бюлетенів для голосування – а тим більше їх обрання – під сумнівом буде уся легітимність майбутньої ВРП.

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А тепер – таки найцікавіше. Щоб потрібних людей обрати, все дійство має бути максимально прихованим від очей громадськості. Сайт Вищої ради правосуддя повідомляє, що з'їзд адвокатів України щодо обрання членів Ради правосуддя відбудеться далеко від цивілізації – на маловідомому приватному гірськолижному комплексі закритого типу "Плай" у селі Плав'я. Це невеличке село з населенням півтори тисячі мешканців, розташоване за 20 кілометрів від Славського у Сколівському районі Львівської області.



З'їзд адвокатів щодо обрання членів Ради правосуддя відбудеться далеко від цивілізації

Комплекс "Плай" має приватну воєнізовану охорону та систему обмеження доступу на територію. Це виключає можливість громадського контролю та присутність небажаних для організаторів з'їзду свідків – журналістів, громадських активістів та небайдужих громадян.

Нормальні рішення в таких умовах не ухвалюються. Це – черговий приклад відвертого політичного шахрайства, вчиненого з метою встановити контроль над судами.

Оголошуючи ці плани, ми не лише шляхом викриття намагаємося зупинити підступний сценарій. Це також попередження нам всім – корумпована влада корумпована у всьому, і це стосується не лише потоків з державних компаній, але і суддівської інквізиції. Тому ми не маємо право на помилку на виборах.