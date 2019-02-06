Нардеп Лубінець назвав таємне місце переобрання корупціонера Павла Гречковського до складу ВРПУ

Генеральна прокуратура України підозрює чинного члена Вищої ради правосуддя Павла Гречковського в отриманні хабара в розмірі $ 500 тис. за винесення судом першої інстанції рішення на користь приватної компанії "Богодар".

Крім того, на рахунку корупціонера й інші численні злочини. Уникнути кримінальної відповідальності Гречковський планує протизаконним переобранням до складу ВСПУ.

Таку заяву в ході сьогоднішнього брифінгу в стінах Верховної Ради України зробив народний депутат від фракції БПП "Солідарність" Дмитро Лубінець.

Політик проінформував, що, крім відкритого ГПУ кримінальної справи за фактом отримання Павлом Гречковського півмільйонного хабара, діючий член ВСПУ зробив не менш тяжкий злочин у 2012 році.

"Хочу нагадати, що це той самий Гречковський, щодо якого я особисто передав заяву про вчинення злочину, а саме – про нанесення збитків державі в розмірі 31 млн грн (або $ 4 млн за станом на 2012 рік). Тоді в ході торгів заарештованої нерухомості Павло Гречковський разом зі своєю дружиною Галиною Гречковською примудрилися придбати приміщення площею 343 кв. м на бульварі Шевченка, 10 всього за 6,4 млн грн при оціночній вартості об'єкта 37,5 млн грн. Для розуміння: в 2012 році прожитковий мінімум працездатного громадянина України становив 1073 грн. Таким чином, різниця, яку втратив бюджет через аферу подружжя Гречковського, склала 27,5 тис. прожиткових мінімумів", - заявив Лубінець.

Народний депутат зазначив також, що відповідно до статті 131 Конституції України чинні члени Вищої ради правосуддя не можуть обиратися і бути обраними до складу ВСПУ повторно.

"Поза всяким сумнівом, повторне нелегітимне обрання Гречковського членом ВСПУ поставить під сумнів легітимність всієї Вищої ради правосуддя і всіх його членів", – заявив політик.

За словами Лубінця, з метою приховати від громадськості і журналістів аферу, було вибрано віддалене і місце, яке добре охороняється, де 15-16 лютого 2019 року планується провести з'їзд адвокатів.

"З'їзд відбудеться в віддаленому від цивілізації місці – на території приватного гірськолижного комплексу закритого типу "Плай" в селі Плав'я Соколовського району Львівської області. Закритий комплекс має приватну воєнізовану охорону і систему обмеження доступу на територію, що виключає можливість громадського контролю та присутність небажаних для адвокатів – учасників з'їзду журналістів і представників громадськості. Закликаю компетентні органи не допустити антиконституційних дій Гречковського", – резюмував Дмитро Лубінець.