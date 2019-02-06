Нардеп Лубинец назвал тайное место переизбрания коррупционера Павла Гречковского в состав ВСПУ

Генеральная прокуратура Украины подозревает действующего члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в получении взятки в размере $500 тыс. за вынесение судом первой инстанции решения в пользу частной компании "Богодар".

Кроме того, на счету коррупционера и другие многочисленные преступления. Избежать уголовной ответственности Гречковский планирует противозаконным переизбранием в состав ВСПУ.

Такое заявление в ходе сегодняшнего брифинга в стенах Верховной Рады Украины сделал народный депутат от фракции БПП "Солидарность" Дмитрий Лубинец.

Политик проинформировал, что, кроме открытого ГПУ уголовного дела по факту получения Павлом Гречковским полумиллионной взятки, действующий член ВСПУ совершил не менее тяжкое преступление в 2012 году.

"Хочу напомнить, что это тот самый Гречковский, по которому я лично передал заявление о совершении преступления, а именно – о нанесении убытков государству в размере 31 млн грн (или $4 млн по состоянию на 2012 год). Тогда в ходе торгов арестованной недвижимости Павел Гречковский вместе со своей женой Галиной Гречковской умудрились приобрести помещение площадью 343 кв. м на бульваре Шевченко, 10 всего за 6,4 млн грн при оценочной стоимости объекта 37,5 млн грн. Для понимания: в 2012 году прожиточный минимум трудоспособного гражданина Украины составлял 1073 грн. Таким образом, разница, которую потерял бюджет из-за аферы супругов Гречковских, составила 27,5 тыс. прожиточных минимумов", – заявил Лубинец.

Народный депутат отметил также, что согласно статье 131 Конституции Украины действующие члены Высшего совета правосудия не могут избираться и быть избранными в состав ВСПУ повторно.

"Вне всякого сомнения, повторное нелегитимное избрание Гречковского членом ВСПУ поставит под сомнение легитимность всего Высшего совета правосудия и всех его членов", – заявил политик.

По словам Лубинца, с целью скрыть от общественности и журналистов аферу, было выбрано удаленное место, которое хорошо охраняется, где 15-16 февраля 2019 года планируется провести съезд адвокатов.

"Съезд состоится в отдаленном от цивилизации месте – на территории частного горнолыжного комплекса закрытого типа "Плай" в селе Плавье Соколовского района Львовской области. Закрытый комплекс имеет частную военизированную охрану и систему ограничения доступа на территорию, что исключает возможность общественного контроля и присутствие нежелательных для адвокатов – участников съезда журналистов и представителей общественности. Призываю компетентные органы не допустить антиконституционные действия Гречковского", – резюмировал Дмитрий Лубинец.