У Києві 20 липня відкрили меморіал Павла Шеремета у четверту річницю загибелі журналіста. На церемонію відкриття прийшли колеги та друзі загиблого журналіста.

Пам'ятний знак встановили на вулиці Івана Франка. Це неподалік від будинку, де жив журналіст. Про це повідомляє "Українська правда".

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Що відомо про меморіал на честь Шеремета

Автор меморіалу – відомий український скульптор Назар Білик.

Пам’ятник виконаний в мінімалістичному стилі – білий аркуш паперу з ім'ям та прізвищем убитого журналіста, а також слова внизу "На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст".

На відкритті пам'ятнику були його колеги-журналісти з "Української правди", друзі Шеремета та представники інших ЗМІ.



Журналісти УП на відкритті меморіала Шеремету / Фото Олени Рощенко для УП

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

20 липня виповнюється 4 роки від дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Його авто підірвали на одній із вулиць Києва.

12 грудня 2019 року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Водночас слідство продовжує пошук осіб, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.

Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:

Лікаря й волонтера Юлію Кузьменко;

Військову медсестру Яну Дугарь;

Ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Натомість вони ці звинувачення відкидають. Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.