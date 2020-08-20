Спілкування з поліцією – справа не з приємних. Часто до дій правоохоронців у тій чи іншій ситуації у людей виникає багато запитань. Щоби розібратись хто насправді правий люди намагаються всі дії правоохоронців знімати на відео. Щоправда, постає питання – чи законна така зйомка.

Чи дозволяє закон фотографувати чи знімати на відео дії поліцейських, – журналістка 24 каналу розбиралась з адвокатом, кандидатом юридичних наук Денисом Головіним.

Зйомка з обмеженнями

Тож, що з приводу зйомок правоохоронців говорить нам Основний закон. Згідно з Конституцією України кожен має право вільно збирати, зберігати і поширювати інформацію на власний розсуд. Однак, здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, з метою дотримання громадського порядку, запобігання злочину, для захисту репутації або прав інших осіб.

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Таким чином, право на відеозйомку, як вид збору, фіксування та зберігання інформації, не є абсолютним і може бути обмежене.

Основною нормою права, що регулює питання відеозйомки, є стаття 307 Цивільного кодексу. Ця стаття вказує, що фото- і відеозйомка людини допускається лише за її згодою. Автоматична згода на фото- відеозйомку допускається, якщо це робиться відкрито на вулиці, зборах, конференціях, мітингах,

– говорить Денис Головін.



Знімати на відео поліцейських можна, але не завжди / Фото 24 каналу

Однак, при проведенні зйомки може виникнути конфліктна ситуація, через порушення інших прав, а саме:

на особисте життя і таємницю; на повагу до честі і гідності; на недоторканність житла; право власності.

Винятком з цього правила можуть бути ситуації, передбачені законом "Про інформацію", згідно з яким до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:

про стан навколишнього середовища;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища;

про стан здоров'я населення, життєвий рівень;

про факти порушення прав і свобод людини;

про незаконні дії органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. На цьому пункті адвокат радить зупинитися.

У конфліктних ситуаціях з правоохоронцями багато хто намагається вести відеозйомку. Пряма норма закону, яка забороняє це робити, відсутня! Тут доречно згадати – дозволено все, що прямо не заборонено законом – який стосується звичайних громадян,

– зауважує Денис Головін.

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Отже, за умови, що людина не заважає роботі правоохоронців та не порушує права інших громадян ані службові, ані публічні, ані посадові особи не можуть заборонити робити це. Адже, відповідно до частини 2 статті 19 Основного закону – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ця норма вказує, що переліченій вище категорії дозволяється робити тільки те, що прямо визначено законом.

Коли відео необхідне

Фото-, відео зйомка на місці може стати у подальшому єдиним доказом незаконних дій поліцейського! Обов’язково потрібно проводити зйомку у випадку проведення "поверхневої перевірки", адже поліцейські дуже часто перевищують повноваження.



Поліцейський повинен назватись людині / Фото 24 каналу

Наприклад, поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду людини.

Тобто, коли поліцейський проводить по поверхні вбрання людини рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспорту, під час якої людина повинна самостійно показати вміст особистих речей чи транспорту, однак копи забувають про це і самостійно нишпорять в автомобілі, відкривають "бардачок" тощо. І це вже є порушенням!

– наголошує адвокат Головін.

До того ж, потрібно пам’ятати, що історії на кшталт підкинутих пакетиків з наркотиками, трапляються не лише у кіно. І це тільки один приклад з сотень ситуацій!

При проведенні зйомки співробітників поліції на відео, Денис Головін радить дотримуватися простих правил:

вести себе спокійно, не агресивно; повільно, відкрито дістати засіб відеозйомки (смартфон, планшет, відеокамеру) і повідомити, що ви ведете відеозйомку, щоб зафіксувати порушення ваших прав, якщо вони будуть; вести зйомку коректно, не заважати поліцейським вчиняти дії, дотримуватися дистанції.

Якщо поліцейські будуть забороняти проводити зйомку, посилаючись на статтю 307 ЦК України, їм варто повідомити, що вони є службовими особами, які виконують службові обов'язки, і відповідно до статті 21 закону "Про інформацію" людина має право фіксувати дії, що порушують її права.

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Якщо поліцейські будуть налаштовані агресивно і намагатимуться вибити з рук телефон – не потрібно вступайти з ними в бійку. В цій ситуації необхідно викликати адвоката, адже згідно зі статтею 59 Конституції – кожен має право на професійну правничу допомогу.

Невеличка ремарка. Необхідно пам'ятати, що забороняється вести відеозйомку інших людей в місцях особистого користування (вбиральні, душові кабінки, примірочні, роздягальні). Слід також враховувати, що відеозйомку треба вести відкрито без використання прихованих камер. Згідно зі статтею 307 ЦК України прихована зйомка фізичних осіб заборонена, за винятком випадків, встановлених законом.

Досить часто у людей виникає запитання – чи можна фотографувати посвідчення поліцейського та нагрудний знак.

Почнемо з того, що чинне законодавство України не містить не лише згадок про обов’язок поліцейського дати зафіксувати своє посвідчення, але й заборони громадянину зробити це. Однак і тут є свої "але".

Відповідно до закону "Про Національну поліцію" – поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на вимогу людини службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.



Розмовляти з поліцією потрібно спокійно та виважено / Фото 24 каналу

Поліцейський має пред’явити своє посвідчення для ознайомлення, але не зобов’язаний надавати його для фіксації на фото- та відеопристрій. Такої позиції дотримується Департамент патрульної поліції України. У відкритому доступі є відповідь на звернення громадянина з цього питання,

– розяснює Денис Головін.

Повертаючись до положень статті 19 Конституції, варто наголосити, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Однак, на цю ситуацію можна поглянути й під іншим кутом, власне з точки розу того ж закону "Про інформацію": інформація про суб’єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а значить є відкритою. Закону, який забороняв би фотографувати або знімати на відео службове посвідчення або дії поліцейського не існує. Тому, на місці зупинки водієві не заборонено знімати на телефон як дії поліцейського, так і його службове посвідчення.

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Отже, не те, що не дозволено фотографувати, однак і поліцейський не зобов’язаний надати його для фотографування, лише для ознайомлення, не випускаючи з рук.

Щодо нагрудного знаку, то все набагато простіше.

Відповідно до статті 20 закону "Про Національну поліцію"поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів.

Отже, дозвіл на зйомку нагрудного знаку встановлений чинним законодавством України через заборону поліцейському перешкоджати фіксуванню інформації з нагрудного знаку за допомогою технічних засобів.