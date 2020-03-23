Чи безпечна онлайн-доставка продуктів: пояснення Ляшка

Головний санітарний лікар запевняє, що онлайн-доставка продуктів є безпечною. Адже за законом готувати їжу та пакувати її можуть лише здорові люди. За цим здійснюють відповідний контроль. Однак особистої гігієни теж слід дотримуватися.

Через доставлену їжу заразитися коронавірусом неможливо. Про це на брифінгу 23 березня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Процес приготування їжі, її упакування відбувається згідно з принципами, передбаченими у харчовій промисловості. Тому неможливо, щоб онлайн-замовлення оформила хвора людина,

– зазначив Ляшко.

За його словами, працюють органи контролю. Крім того, відповідальність несуть самі компанії, які організовують доставку продуктів людям, що перебувають на самоізоляції. За появи перших симптомів захворювання роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи.

Водночас головний санітарний лікар наголосив, що люди також повинні дбати про свою особисту гігієну.

Що робити коли отримали онлайн-замовлення:

після отримання пакунку слід всі продукти перекласти у домашню тару. Вона повинна обов’язково бути чистою;

все упакування слід викинути;

після цього – ретельно вимити руки з милом під проточною водою.

Такі дії захистять людину від можливого проникнення збудника в організм.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.

. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.



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