15:17
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Чи безпечна онлайн-доставка продуктів: пояснення Ляшка

      - Читать новость на русском
      Ляшко пояснив, чи безпечна онлайн-доставка / censor.net.ua

      Головний санітарний лікар запевняє, що онлайн-доставка продуктів є безпечною. Адже за законом готувати їжу та пакувати її можуть лише здорові люди. За цим здійснюють відповідний контроль. Однак особистої гігієни теж слід дотримуватися.

      Через доставлену їжу заразитися коронавірусом неможливо. Про це на брифінгу 23 березня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

      Читайте також Усіх померлих від пневмонії в Україні перевірятимуть на коронавірус

      Процес приготування їжі, її упакування відбувається згідно з принципами, передбаченими у харчовій промисловості. Тому неможливо, щоб онлайн-замовлення оформила хвора людина,
      – зазначив Ляшко.

      За його словами, працюють органи контролю. Крім того, відповідальність несуть самі компанії, які організовують доставку продуктів людям, що перебувають на самоізоляції. За появи перших симптомів захворювання роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника від роботи.

      Водночас головний санітарний лікар наголосив, що люди також повинні дбати про свою особисту гігієну.

      Що робити коли отримали онлайн-замовлення:

      • після отримання пакунку слід всі продукти перекласти у домашню тару. Вона повинна обов’язково бути чистою;
      • все упакування слід викинути;
      • після цього – ретельно вимити руки з милом під проточною водою.

      Такі дії захистять людину від можливого проникнення збудника в організм.

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.
      • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
      • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.
      • Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

      Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях
      Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 каналу

      Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Віктор Ляшко Продукти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:03 Кремлівська "фабрика брехні", або Мити треба не лише руки, а й вуха
      Оксана Забужко
      сьогодні , 14:03 Киянам заборонили відвідувати дитячі і спортивні майданчики: інфографіка
      Вероніка Климська
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 14:00 Світ притормозив, а час втратив ціну, або Нас змінив карантин
      Павло Казарін
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук