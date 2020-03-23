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      Безопасная ли онлайн-доставка продуктов: объяснение Ляшко

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      Главный санитарный врач уверяет, что онлайн-доставка продуктов является безопасной. Ведь по закону на производстве пищи и ее упаковке могут работать только здоровые люди. За этим осуществляют соответствующий контроль.

      Доставленной едой заразиться коронавирусом невозможно. Об этом на брифинге 23 марта заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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      Процесс приготовления пищи, ее упаковка должны происходить согласно принципам, предусмотренным в пищевой промышленности,
      – отметил Ляшко.

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      Теги: Новости Украины
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