Безопасная ли онлайн-доставка продуктов: объяснение Ляшко

Главный санитарный врач уверяет, что онлайн-доставка продуктов является безопасной. Ведь по закону на производстве пищи и ее упаковке могут работать только здоровые люди. За этим осуществляют соответствующий контроль.

Доставленной едой заразиться коронавирусом невозможно. Об этом на брифинге 23 марта заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Читайте также Всех умерших от пневмонии в Украине будут проверять на коронавирус Процесс приготовления пищи, ее упаковка должны происходить согласно принципам, предусмотренным в пищевой промышленности,

– отметил Ляшко. Новость дополняется...