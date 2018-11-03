Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске

Архангельский подрывник скопировал теракт у студента, расстрелявшего ФСБ в Хабаровск. Также подросток интересовался нападениями на силовиков, которые произошли в России за последнее время.

В здание заходит ничем с виду непримечательный щуплый юнец. Через несколько минут молодой человек достает оружие и устраивает стрельбу, взрывы. Убивает хладнокровно, жестоко и дерзко. В бойне погибает и сам. Родственники убийцы хватаются за голову. Ошарашены произошедшим не меньше педагоги и приятели подростка: "всегда с виду тихий парень, в конфликтах замечен не был, особо ни с кем не общался".

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Еще несколько лет назад такое было сложно вообразить. Теперь, к сожалению, это становится настоящим жутким "мейнстримом" среди подростков. На ум сразу же приходят: архангельский подрывник здания ФСБ Михаил Ж., керченский стрелок Владислав Росляков и хабаровский студент Антон. И если Росляков мог только вдохновить Михаила на теракт, то Антон, устроивший стрельбу в здании ФСБ в 2017 году, стал полным отражением архангельского подрывника…



Антон (слева) устроил нападение на ФСБ за год до взрыва в Архангельске

Стрелка и подрывника остановила рамка металлоискателя

– Это же копия Антона, – один за другим строчат пользователи соцсетей. – Преступление точь-в-точь повторяет стрельбу в здании ФСБ Хабаровска.

И Антон действительно стал для Михаила первопроходцем. Хабаровский студент в здании ФСБ дошел лишь до КПП – рамки металлоискателя. Дальше пробраться даже подготовленному бойцу с оружием почти невозможно. Поэтому в обоих случаях нападения произошли рядом с охраной. Антон начал стрелять, как только закрыл за собой входную дверь. Во время атаки подросток погиб.

К слову, после перестрелки силовики предположили, что в сумке, которую принес стрелок, может быть взрывное устройство. Вызвали саперов. Оцепили территорию. Но тревога оказалась ложной - нападавший принес только ружье. В случае же с Архангельском Михаил, дойдя до металлической рамки привел в действие самодельную бомбу. К счастью, в отличие от хабаровского стрелка архангельский теракт обошелся без жертв среди силовиков. Трех пострадавших работников ФСБ доставили в больницу. Сам же Михаил, как и его предшественник погиб.



Парень пронес бомбу в рюкзаке

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"Тихие, спокойные, молчаливые"

Нападения на работников ФСБ в Архангельске и Хабаровске похоже не только способом атаки, но и личностью парней. Михаилу и Антону обоим было по 17 лет, оба студенты технических колледжей, которые среди своих сверстников почти ничем не выделялись – тихие, спокойные, молчаливые.

– Антон был, что называется, обычный. Ничем особенным среди своих одноклассников не выделялся. Мальчик и мальчик. Тихий, опрятный подросток. Учился с тройки-на четверку, иногда и пятерки получал, - рассказывала ранее "КП" Татьяна Анатальевна, классная руководительница Антона с пятого по девятый класс. – В классе у него было много приятелей, были и два-три друга, но вы знаете, их никогда много не бывает. Со всеми вел себя ровно, в драках или каких-нибудь лихих поступках замечен не был.

По рассказам родственников, Михаил тоже страдал из-за недостатка друзей.

- Я не понимаю, что произошло, – призналась Михаила. – Он на учебу, с учебы приедет, никуда не ходит. Компании нету. Воспитан, плохого слова никогда не скажет. Вы можете позвонить соседям – они не слышали от него ничего плохого. Порядочный очень. Я бы сказала, если бы было что-то такое (планы про взрыв, – 24 канал). Он хотел в медучилище потом поступать, быть фельдшером. Мать официально у него не работает. Но он был обеспечен, одет, обут. Семья у нас хорошая.



Родственники парня в шоке от произошедшего

На учебе парень среди сверстников никак не выделялся.

- Обычным мальчиком был, спокойный – этим и запомнился, – поделилась одна из одногруппниц Михаила. – Хорошо учился. Педагоги сейчас все в шоке. Никаких конфликтов у него не было, он особо не разговаривал, все было хорошо.

"Я иду убивать и сам погибну"

Михаила как и Антона воспитывала бабушка. Семьи жили без отцов, поэтому часть забот за детьми матери перекладывали на старшее поколение. У матери хабаровского студента был рак 4 стадии. Незадолго до трагедии она переехала в другой город. Михаил же провел с бабушкой свое детство, пока мать училась в институте.

Но больше всего в этих трагедиях ужасает то, что студенты осознанно шли на смерть. Оба подростка объявили об этом в социальных сетях. Накануне страшных событий в здании ФСБ Хабаровска подросток написал своей подруге, что "готов убивать".

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Антон предупреждал о своих намерениях (фамилия парня в соцсетях была изменена)

– Помнишь, когда-то давно я тебе говорил, что мне нечего терять? – признался парень. – Да, теперь в последний путь собрался. Завтра узнаешь.

О планах убивать Михаил предупредил за час до трагедии. Парень написал, что направляется в здание ФСБ Архангельска, где "произойдет теракт". И даже заявил, что ответственность за него берет на себя: "Скорее всего, я подохну от взрыва, ведь взрывное устройство инициируется непосредственно мной через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы".

Без друзей в радикалы

Отсутствие друзей и замкнутость привела обоих подростков к радикальным движениям. Антон в старших классах связался со скинхедами и вскоре стал активным членом неформального молодежного движения праворадикального толка "Штольц Югент". На страничке парня в соцсетях фото вооруженных людей в камуфляже. А на выложенных видеороликах – записи с тренировок по стрельбе. Сам парень причислял себя к неонацистами. В колледже он даже расклеивал листовки с нацисткой символикой.

Михаил же в свою очередь решил примкнут к анархистам. Свои взгляды парень активно распространял в тематических группах. А на странице в соцсети публиковал радикальные цитаты о свержении власти и государства.



У парня десятки сообщений в анархических группах

Сейчас в участившихся нападениях подростков разбираются эксперты. А следователи проверяют, не вдохновило ли нападение керченского стрелка на колледж подрывника Михаила.

Автор: Роман Лялин. Источник: КП