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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чи дотримуються пенсіонери карантину в Україні: фото, відео

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      COVID-19 небезпечний особливо для літніх людей / 24 канал

      В найбільшій групі ризику важко перенести коронавірус – пенсіонери. За статистикою COVID-19 здебільшого вражає саме літніх людей. Журналісти 24 каналу перевірили, наскільки відповідально поставилися до карантину люди літнього віку в Україні.

      Харків

      Майданчик в харківському парку Горького зазвичай є центром дозвілля для людей поважного віку. Але з початком карантину харківські пенсіонерів тут майже не видно.

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      У мільйонному Харкові 400 тисяч людей старших за 65. Карантину дотримуються далеко не всі. Але більшість стареньких виходять не за розвагами. Багато хто – банально самотній, тож за продуктами треба ходити самотужки. Проте маски носять не всі.

      Виходити доводиться, треба в магазин чиаптеку. Це ж треба, значить і ходжу,
      – зазначив харків'янин Віктор.

      Ситуація на вулицях Харкова / Фото 24 канал

      Щоб втримати пенсіонерів вдома, на Харківщині почали збирати самотнім літнім людям продуктові набори. До цього активно долучилися бізнесмени. Розвозять безплатно. 

      Збір допомоги пенсіонерам / Фото 24 канал

      Луцьк

      Схожі продуктовиі набоби пакують і пенсіонерам на Волині. Церква кинула клич через фейсбук, а небайдужі закупили найнеобхідніше. Священники розвозять допомогу по адресатам.

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      "Дуже вдячна. Я інвалід другої групи, я стараюся не виходити, тому що мені підхопити до цього всього болячок і ще чогось, то буде все – кінець. Дочка трохи допомагає. Я їй подзвоню, вона принесе мені їсти, а так більше нема нікого", – розповіла жителька Луцька Галина Зубович.

      Священники приносять допомогу літнім людям / Фото 24 канал

      Тернопільщина

      У селищі Великі Гаї на Тернопільщині пенсіонер Олег Довгань розповів, що під час карантину більшість часу проводить на подвір'ї. За його словами, він без зайвої пореби в село не виходить.

      "Продукти вдома. Запас є на місяці 2 продуктів. Пічка є. Хліба спечемо. А які продукти? Вода є, помитися є де, дезінфектори – спирт", – переконаний пенсіонер Олег.


      Ситуація в селах теж різна, частина людей не виходять за межі свого подвір'я / Фото 24 канал

      Чому пенсіонерам важливо залишатися вдома?

      Залишатися вдома просто необхідно для пенсіонерів, адже вони в найбільшій групі ризику захворіти і померти від коронавірусу Covid-2019. Смертність для людей від 60 – 3,5%, від 70 – 8%, а для людей старших 80 смертність становить 15%.

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      У поліції ж нагадують: за порушення карантину в Україні можуть оштрафувати. Сума не маленька: від 17 до 34 тисяч гривень. 


      Коронавірус Covid-19 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео, чи дотримуються пенсіонери карантину в Україні

       

      Автор: Анна Черненко, Ірина Кунинець
      Теги: Новини Луцька Коронавірус в Україні Новини України Тернопіль Новини Харкова Карантин в Україні 2020 Пенсія
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