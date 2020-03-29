Чи дотримуються пенсіонери карантину в Україні: фото, відео

В найбільшій групі ризику важко перенести коронавірус – пенсіонери. За статистикою COVID-19 здебільшого вражає саме літніх людей. Журналісти 24 каналу перевірили, наскільки відповідально поставилися до карантину люди літнього віку в Україні.

Харків

Майданчик в харківському парку Горького зазвичай є центром дозвілля для людей поважного віку. Але з початком карантину харківські пенсіонерів тут майже не видно.

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У мільйонному Харкові 400 тисяч людей старших за 65. Карантину дотримуються далеко не всі. Але більшість стареньких виходять не за розвагами. Багато хто – банально самотній, тож за продуктами треба ходити самотужки. Проте маски носять не всі.

Виходити доводиться, треба в магазин чиаптеку. Це ж треба, значить і ходжу,

– зазначив харків'янин Віктор.

Ситуація на вулицях Харкова / Фото 24 канал

Щоб втримати пенсіонерів вдома, на Харківщині почали збирати самотнім літнім людям продуктові набори. До цього активно долучилися бізнесмени. Розвозять безплатно.

Збір допомоги пенсіонерам / Фото 24 канал

Луцьк

Схожі продуктовиі набоби пакують і пенсіонерам на Волині. Церква кинула клич через фейсбук, а небайдужі закупили найнеобхідніше. Священники розвозять допомогу по адресатам.

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"Дуже вдячна. Я інвалід другої групи, я стараюся не виходити, тому що мені підхопити до цього всього болячок і ще чогось, то буде все – кінець. Дочка трохи допомагає. Я їй подзвоню, вона принесе мені їсти, а так більше нема нікого", – розповіла жителька Луцька Галина Зубович.

Священники приносять допомогу літнім людям / Фото 24 канал

Тернопільщина

У селищі Великі Гаї на Тернопільщині пенсіонер Олег Довгань розповів, що під час карантину більшість часу проводить на подвір'ї. За його словами, він без зайвої пореби в село не виходить.

"Продукти вдома. Запас є на місяці 2 продуктів. Пічка є. Хліба спечемо. А які продукти? Вода є, помитися є де, дезінфектори – спирт", – переконаний пенсіонер Олег.



Ситуація в селах теж різна, частина людей не виходять за межі свого подвір'я / Фото 24 канал

Чому пенсіонерам важливо залишатися вдома?

Залишатися вдома просто необхідно для пенсіонерів, адже вони в найбільшій групі ризику захворіти і померти від коронавірусу Covid-2019. Смертність для людей від 60 – 3,5%, від 70 – 8%, а для людей старших 80 смертність становить 15%.

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У поліції ж нагадують: за порушення карантину в Україні можуть оштрафувати. Сума не маленька: від 17 до 34 тисяч гривень.



Коронавірус Covid-19 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео, чи дотримуються пенсіонери карантину в Україні