19:47
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, сьогодні
Вєсті. UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Чи може вас замінити робот: які професії в небезпеці

338 Читать новость на русском
Чи може вас замінити робот: які професії в небезпеці
Чи може вас замінити робот: які професії в небезпеці / Фото з вільних джерел

Останнім часом роботи активно вливаються у повсякденне життя людей. Науковці вже почали робити невтішні прогнози щодо того, яку небезпеку штучний інтелект становить для людства. Приміром, вони визначили 7 професій, де з часом людей можуть замінити на роботів.

Про це повідомляє "Популярная механика".

Читайте також: В католицькому університеті створили штучний інтелект, що домальовує голим жінкам одяг

Серед професій, які з часом не потребуватимуть участі людей опинилися такі, як оператор call-центру, солдат, журналіст та навіть хірург.

Оператор call-центру. Звичайно, всі ми звикли до системи автоматизованої відповіді: банки, мобільні оператори і муніципальні служби давно привчили нас до такої реальності. Зараз автоматичні відповіді передбачені як допомога при найпоширеніших запитах.

Завдяки штучному інтелекту в майбутньому спілкування з клієнтом стане індивідуальним, і "живі" оператори назавжди втратять свої робочі місця. До речі, статистика показує, що суспільство позитивно ставиться до таких змін – людям простіше "обговорити" проблеми з роботом, ніж довірятися незнайомій людині.

Роботи можуть замінити операторів call-центру
Роботи можуть замінити операторів call-центру

Кур'єр. Здавалося б, на цьому терені людей замінять безпілотні літаки, які давно тестуються в багатьох країнах світу. Вони вражають, але є багато питань, які стосуються їх функціональності. Через невеликий розмір і малу масу дрони можуть носити тільки малогабаритні посилки, а сам безпілотник легко дезорієнтувати і підбити в повітрі.

Проте мобільні наземні роботи вирішать ці проблеми. З 2016 року деякі комерційні компанії вже почали впроваджувати щось подібне в міському середовищі, і, цілком ймовірно, через 10-15 років ми і не згадаємо про те, що кур'єрами колись були люди.

Робот-кур'єр
Роботи також можуть працювати кур'єрами

Хірург. Сучасні технології просунулися дуже далеко: тепер роботи можуть змагатися з лікарями. В експерименті 2016 року, опублікованому в Science Translational Medicine, автономний робот Smart Tissue успішніше зшивав тонкий кишечник свині, ніж його суперник – людина. Роботи не страждають від зовнішніх впливів, таких як стрес або втома, а тому допускають куди менше помилок.

Робот-лікар
Робити можуть оперувати людей краще лікарів

Читайте також: Британці створили штучний інтелект, здатний за півгодини навчитись керувати автомобілем

Співробітник ресторану швидкої їжі. Мільйони студентів по всьому світу позбудуться можливості підзаробити: швидше за все, рутину на кухні фаст-фуд корпорації покладуть на роботів. В одній тільки Америці впровадження автоматизації в цей процес вплине на 2,3 мільйона робочих місць. Поки така практика поширена не дуже широко, але майбутнє вже близько.

Робот у фаст-фуді
У фаст-фудах може не залишитись працівників-людей

Фермер. Сільське господарство зробило великий крок вперед, коли науково-технічний прогрес подарував світові машини. Але через століття приходить нова епоха – епоха роботизації. Вже зараз існують роботи, які можуть вирощувати урожай з нуля з мінімальним людським втручанням.

Робот-фермер
Роботи можуть замінити фермерів

Журналіст. Роботи вже довели, що можуть створювати текстові матеріали тої ж якості, що і досвідчений письменник. Перша стаття, присвячена землетрусу в Лос-Анджелесі в березні 2014 року, була написана штучним інтелектом, а ще раніше – в 2008 році – китайський робот-журналіст висвітлював Олімпійські ігри в Пекіні для новинного каналу Toutiao.

Варто відзначити, що роботи набагато швидше збирають і структурують всю необхідну інформацію; їм не потрібен коректор, адже вони не роблять помилок.

Робот-журналіст
Роботи пишуть кращі тексти за журналістів

Солдат. В інтернеті дуже популярні ролики від Boston Dynamics, де демонструються найпередовіші досягнення військових роботів. Вважається, що до 2025 року армія США може мати більше бойових роботів, ніж живих солдатів.

Читайте також: Штучний інтелект визначив 28 конгресменів США як злочинців

Робот-солдат від Boston Dynamics – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
сьогодні, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
сьогодні, 18:00 Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
Віталій Дейнега
Як пережити спеку: дієві поради
сьогодні, 17:02 Як пережити спеку: дієві поради
Анна Косинська 1 6254
Чи зупинить податок на виведений капітал вимивання мільярдів з України
сьогодні, 17:01 Чи зупинить податок на виведений капітал вимивання мільярдів з України
Роман Семенуха
Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
сьогодні, 16:04 Кабмін дозволив людям на візках їздити проїжджою частиною нарівні з автомобілями
Ольга Бродська
Результати Чемпіонату світу з футболу 2018 передбачив штучний інтелект
 14 червня , 16:06
Apple для покращення Siri працевлаштував людину, яка відзначилась неабиякими успіхами в Google
12 липня , 11:03
Робот дуже правдоподібно демонструє емоції: відео
 20 травня , 20:02
Робот вперше в історії може стати мером
20 квітня , 21:02
Голосовий помічник Amazon Alexa навчиться розпізнавати мову жестів
 23 липня , 22:04
У Сінгапурі "відкриють" небо для комерційних та державних дронів
 сьогодні , 12:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук