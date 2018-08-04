Чи може вас замінити робот: які професії в небезпеці

Останнім часом роботи активно вливаються у повсякденне життя людей. Науковці вже почали робити невтішні прогнози щодо того, яку небезпеку штучний інтелект становить для людства. Приміром, вони визначили 7 професій, де з часом людей можуть замінити на роботів.

Про це повідомляє "Популярная механика".

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Серед професій, які з часом не потребуватимуть участі людей опинилися такі, як оператор call-центру, солдат, журналіст та навіть хірург.

Оператор call-центру. Звичайно, всі ми звикли до системи автоматизованої відповіді: банки, мобільні оператори і муніципальні служби давно привчили нас до такої реальності. Зараз автоматичні відповіді передбачені як допомога при найпоширеніших запитах.

Завдяки штучному інтелекту в майбутньому спілкування з клієнтом стане індивідуальним, і "живі" оператори назавжди втратять свої робочі місця. До речі, статистика показує, що суспільство позитивно ставиться до таких змін – людям простіше "обговорити" проблеми з роботом, ніж довірятися незнайомій людині.



Роботи можуть замінити операторів call-центру

Кур'єр. Здавалося б, на цьому терені людей замінять безпілотні літаки, які давно тестуються в багатьох країнах світу. Вони вражають, але є багато питань, які стосуються їх функціональності. Через невеликий розмір і малу масу дрони можуть носити тільки малогабаритні посилки, а сам безпілотник легко дезорієнтувати і підбити в повітрі.

Проте мобільні наземні роботи вирішать ці проблеми. З 2016 року деякі комерційні компанії вже почали впроваджувати щось подібне в міському середовищі, і, цілком ймовірно, через 10-15 років ми і не згадаємо про те, що кур'єрами колись були люди.



Роботи також можуть працювати кур'єрами

Хірург. Сучасні технології просунулися дуже далеко: тепер роботи можуть змагатися з лікарями. В експерименті 2016 року, опублікованому в Science Translational Medicine, автономний робот Smart Tissue успішніше зшивав тонкий кишечник свині, ніж його суперник – людина. Роботи не страждають від зовнішніх впливів, таких як стрес або втома, а тому допускають куди менше помилок.



Робити можуть оперувати людей краще лікарів

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Співробітник ресторану швидкої їжі. Мільйони студентів по всьому світу позбудуться можливості підзаробити: швидше за все, рутину на кухні фаст-фуд корпорації покладуть на роботів. В одній тільки Америці впровадження автоматизації в цей процес вплине на 2,3 мільйона робочих місць. Поки така практика поширена не дуже широко, але майбутнє вже близько.



У фаст-фудах може не залишитись працівників-людей

Фермер. Сільське господарство зробило великий крок вперед, коли науково-технічний прогрес подарував світові машини. Але через століття приходить нова епоха – епоха роботизації. Вже зараз існують роботи, які можуть вирощувати урожай з нуля з мінімальним людським втручанням.



Роботи можуть замінити фермерів

Журналіст. Роботи вже довели, що можуть створювати текстові матеріали тої ж якості, що і досвідчений письменник. Перша стаття, присвячена землетрусу в Лос-Анджелесі в березні 2014 року, була написана штучним інтелектом, а ще раніше – в 2008 році – китайський робот-журналіст висвітлював Олімпійські ігри в Пекіні для новинного каналу Toutiao.

Варто відзначити, що роботи набагато швидше збирають і структурують всю необхідну інформацію; їм не потрібен коректор, адже вони не роблять помилок.



Роботи пишуть кращі тексти за журналістів

Солдат. В інтернеті дуже популярні ролики від Boston Dynamics, де демонструються найпередовіші досягнення військових роботів. Вважається, що до 2025 року армія США може мати більше бойових роботів, ніж живих солдатів.

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Робот-солдат від Boston Dynamics – дивіться відео

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