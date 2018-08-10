Чи сплачують водії за стоянку через паркомати: відповіді киян

Рівно рік тому з вулиць Києва зникли паркувальники. Столичні водії самостійно сплачують за стоянку через паркомат, абонемент, мобільний додаток або ж за допомогою смс-паркування.

Питання в тому, як водіям живеться за новими правилами та чи допомогло це мінімізувати корупцію та наповнити казну міста.

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Столична влада презентувала нові правила паркування у Києві. Тоді обіцяли: паркувальники зникнуть, натомість з'явиться безготівкова оплата. Пояснювали це тим, що Київ втрачає півтора мільйона щомісяця через недобросовісних працівників, які кладуть кошти собі в кишеню. Контролювати порядок, анонсували, на центральних вулицях будуть новоспечені інспектори, проте не штрафувати, а поки лише попереджати.

З того часу минув майже рік, проте чи відбулись суттєві зміни. Автівки запарковані ледь не на перехрестях та пішохідних переходах, заставлені тротуари, хоча це заборонено правилами дорожнього руху. А от місто ж, запевняють чиновники, виграло. Грошей у бюджет стало надходити більше, ніж коли на вулицях були паркувальники. Зокрема, на їх утримання тепер також немає витрат. Хоча на початку реформи навпаки, через зникнення готівки, "Київстранспарксервіс" заробив менше.

Надходженя грошових коштів значно збільшились, ми щомісячно маємо тенденцію щодо збільшення та покращення ситуації завдяки саме свідомим киянам, які паркують свої транспортні засоби та оплачують паркування,

– зазначив в.о. директора КП "Київтранспарксервіс".

На пошуки цих самих свідомих киян пішло кілька годин. Водії на контакт ідуть неохоче, та не приховують: за паркову не платили. Деякі кажуть, що не сплачують за паркування, якщо стоять 2-5 хвилин, а якщо довго – запевняють, що неодмінно платять. Також кияни стверджують, що парковки мають бути з талончиками при в'їзді. А іноді трапляються і такі коментарі:

"Відсутність покарання породжує те, що ніхто не платить", – розповів один водій. На питаня, чи зробив він свій вклад, сміючись дав заперечну відповідь.

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Штрафувати за несплату паркування та евакуювати автівки, які стоять в непризначених для цього місцях, почнуть тільки з 27 вересня. З того дня по всій країні запрацює закон про паркування. І лише тоді і з'являться інспектори, яких анонсували ще рік тому.