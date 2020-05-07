Чи законно обмежили атомні електростанції: ДБР проведе розслідування

ДБР розпочало досудове рослідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Слідчі перевірятимуть, чи законними були рішеня посадовців з Міненергетики та захисту довкілля.

Державне бюро розслідувань зацікавили рішення посадовців профільного міністерства щодо переведення держпідприємств атомної галузі в резерв. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Зазначимо, що Міненергетики та захисту довкілля затвердило оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік. Згідно з цим документом, АЕС працюватимуть на зниженій потужності енергоблоків. Натомість, більше електроенергії купуватимуть у приватних компаній.

У зв'язку з цим відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків державному бюджету України та банкрутства об'єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Що відомо про зменшення виробництва електроенергії АЕС