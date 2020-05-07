Чи законно обмежили атомні електростанції: ДБР проведе розслідування
ДБР розпочало досудове рослідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Слідчі перевірятимуть, чи законними були рішеня посадовців з Міненергетики та захисту довкілля.
Державне бюро розслідувань зацікавили рішення посадовців профільного міністерства щодо переведення держпідприємств атомної галузі в резерв. Про це повідомила пресслужба ДБР.
До теми Прибутки Ахметову, а збитки – державі: чому зупиняють блоки АЕС
Зазначимо, що Міненергетики та захисту довкілля затвердило оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік. Згідно з цим документом, АЕС працюватимуть на зниженій потужності енергоблоків. Натомість, більше електроенергії купуватимуть у приватних компаній.
У зв'язку з цим відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може призвести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків державному бюджету України та банкрутства об'єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави,
– мовиться у повідомленні ДБР.
Що відомо про зменшення виробництва електроенергії АЕС
- 21 квітня Запорізька АЕС відключила другий блок від енергосистеми і вивела його в резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями.
- Пізніше стало відомо, що "Енергоатом" після перегляду прогнозного балансу енергосистеми скерував до "Укренерго" доопрацьований оперативний графік експлуатації блоків АЕС в 2020 році. Згідно з ним, "Енергоатом" готується до виведення в резерв з 10 травня енергоблоку №6 Запорізької АЕС і енергоблоку №3 Рівненської АЕС.
- Передбачається і робота на зниженій потужності низки енергоблоків АЕС у різних областях України.
- 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації.
- У Міненерго кажуть, що якби держава не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.
- За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, наразі в енергосистемі України – найбільша криза за всю новітню історію.