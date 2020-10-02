Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка відома своєю підтримкою проросійських бандформувань на Донбасі, 2 жовтня потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі. Вона вижила і розповіла, як їй вдалося врятуватись.

В якийсь момент Чичеріна перестала виходити на зв'язок. Це сталося після того, як артистка потрапила під обстріл азербайджанських військових. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Згодом співачка вийшла на зв'язок і розповіла про обстріл. Вона зазначила, що її врятувала кішка, оскільки Чичеріна сховалася в тому ж місці, де й тварина.

Що Чичеріна забула в Нагірному Карабасі

З часу відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном там працює пропагандист і лідер проєкту WarGonzо Семен Пегов. Співачка Чичеріна також приїхала туди "попрацювати з ним".

Пропагандисти виступають на боці Вірменії та показують, як Азербайджан нібито бомбить мирне населення.

Чичеріна розповіла про те, як пережила обстріл: відео