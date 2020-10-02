Любителька Путіна Чичеріна потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі: відео
Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка відома своєю підтримкою проросійських бандформувань на Донбасі, 2 жовтня потрапила під обстріл в Нагірному Карабасі. Вона вижила і розповіла, як їй вдалося врятуватись.
В якийсь момент Чичеріна перестала виходити на зв'язок. Це сталося після того, як артистка потрапила під обстріл азербайджанських військових. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на російські ЗМІ.
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Згодом співачка вийшла на зв'язок і розповіла про обстріл. Вона зазначила, що її врятувала кішка, оскільки Чичеріна сховалася в тому ж місці, де й тварина.
Що Чичеріна забула в Нагірному Карабасі
- З часу відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном там працює пропагандист і лідер проєкту WarGonzо Семен Пегов. Співачка Чичеріна також приїхала туди "попрацювати з ним".
- Пропагандисти виступають на боці Вірменії та показують, як Азербайджан нібито бомбить мирне населення.
Чичеріна розповіла про те, як пережила обстріл: відео
Хто така Юлія Чичеріна?Раніше 41-річна Чичеріна була відомою російською рок-співачкою. Після анексії Криму, вона неодноразово виступала з концертами там, а також однією з перших відвідала окупантів на Донбасі. За це СБУ оголосила російську співачку в розшук.
У 2016 році Юлія Чичеріна зняла кліп на пісню "На передовой", присвячений проросійським бойовикам. А згодом, у 2017, шанувальниця "русского мира" Юлія Чичеріна представила кліп на пісню "Рвать", який присвятила терористам Донбасу, зокрема підірваним "Гіві" та "Моторолі". Окрім того, Чичеріна отримала так зване "громадянство "ЛНР"", чим дуже пишалась.