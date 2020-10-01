Російський пропагандист Володимир Соловйов намагався показати пропагандистський сюжет про війну в Нагірному Карабасі. Він хотів показати героїчних вірменських добровольців, але редактор переплутав їх з азербайджанськими. Цей курйоз по-справжньому розлютив пропагандиста.

Відео з курйозно проваленою спробою перекрутити у вигідному світлі події конфлікту між Азербайджаном і Вірменією опублікували в соціальних мережах, пише 24 канал.

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Уся суть у тому, що Володимир Соловйов розповідав про те, як вірменський народ згуртувався через загострення конфлікту. Він розповідав, що біля військкоматів добровольців зустрічають як національних героїв.

Для підтвердження цих слів продемонстрували відео, де й справді це все відбувалося. Та ось одна маленька деталь зіпсувала увесь пропагандистський сюжет – один з добровольців накинув на плечі державний прапор Азербайджану, а отже події відбувалися в ніякій не Вірменії.

Коли Соловйов зрозумів, що йому "підсунули свиню", то почав звертатися до режисерів. Спершу його голос був спокійним, та потім пропагандист по-справжньому озвірів.

Ви зовсім збожеволіли? У вас було мало часу, щоб підготуватися й перевірити, що ви подаєте? У мене просто немає слів. У мене немає слів, щоб сказати вам, що я про вас зараз думаю,

– волав російський пропагандист.

Після цього він криком вимагав негайно знайти аналогічне відео з Вірменії.

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У чому суть помилки пропагандистів?

Ні, вони не просто переплутали дві сусідні держави. Тут проблема значно глибша, адже Росія в цій війні підтримує конкретно одну з них – Вірменію. Тож демонструвати подвиг того, хто протистоїть союзнику Росії – якось не по-російськи.



Водночас у мирному плані Росія має непогані відносини з Азербайджаном, зокрема економічні. Проблема полягає в тому, що Нагірний Карабах – це свого роду "азербайджанський варіант Криму". Тож Росія банально не може дотримуватися якоїсь іншої позиції.

Коротко про конфлікт Азербайджану й Вірменії: