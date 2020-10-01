Росія розпочала перекидати військову техніку до Вірменії. Напередодні в мережі з'явились колони з вантажівок РФ, які прямують до вірменського кордону з Ірану. Натомість іранська влада заперечила таку інформацію.

Вантажівки марки "КамАЗ" прибули в один із портів Ірану, а вже звідти суходолом були доправлені до кордону з Вірменією. Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на публікації місцевих жителів у соцмережах.

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Що відомо про російську військову техніку, що прямує до Вірменії

Призначення військової техніки наразі невідоме, адже окрім збройних сил Вірменії на території країни розташована 102-га російська військова база в Ґюмрі.

База підпорядкована Групі російських військ у Закавказзі Південного військового округу Росії.

Вона оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300 та винищувачами МіГ-29, які в перспективі можуть бути замінені на сучасніші марки "Су".

Кількість особового складу бази – близько 5 тисяч осіб, окрім громадян Росії там також служать і вірмени.

Реакція Ірану

Водночас МЗС Ірану спростовує цю інформацію. Там заявили, що уважно слідкують за усіма транспортними перевезеннями через кордон.

Зверніть увагу! На боці Азербайджану вже воюють турецькі інструктори, які використовують турецьке озброєння, зокрема й безпілотні літальні апарати й бойові літаки. Натомість у довготривалому конфлікті Вірменія має підтримку Росії, зокрема й військову. Це означає, що конфлікт може вийти за межі відкритого двостороннього протистояння і стати міжнародним.

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