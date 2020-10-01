Росія перекидає колони військової техніки з Ірану до Вірменії: відео – ЗМІ
Росія розпочала перекидати військову техніку до Вірменії. Напередодні в мережі з'явились колони з вантажівок РФ, які прямують до вірменського кордону з Ірану. Натомість іранська влада заперечила таку інформацію.
Вантажівки марки "КамАЗ" прибули в один із портів Ірану, а вже звідти суходолом були доправлені до кордону з Вірменією. Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на публікації місцевих жителів у соцмережах.
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Що відомо про російську військову техніку, що прямує до Вірменії
- Призначення військової техніки наразі невідоме, адже окрім збройних сил Вірменії на території країни розташована 102-га російська військова база в Ґюмрі.
- База підпорядкована Групі російських військ у Закавказзі Південного військового округу Росії.
- Вона оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300 та винищувачами МіГ-29, які в перспективі можуть бути замінені на сучасніші марки "Су".
- Кількість особового складу бази – близько 5 тисяч осіб, окрім громадян Росії там також служать і вірмени.
Реакція Ірану
Водночас МЗС Ірану спростовує цю інформацію. Там заявили, що уважно слідкують за усіма транспортними перевезеннями через кордон.
Війна між Азербайджаном та Вірменією: головне
- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про сотні вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про збиті вертольоти й безпілотники Азербайджану.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.