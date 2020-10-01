Бої у Нагірному Карабасі поновились 29 вересня. Станом на 1 жовтня конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває. Сторони не припиняють бойових дій по всій лінії фронту.

Про актуальні події, що відбувається в Нагірному Карабасі 1 жовтня читайте в матеріалі 24 каналу.

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Обстріли журналістів

У четвер відбувся потужний обстріл столиці невизнаного Нагірного Карабаху Степанакерта. Під вогнем опинилися кілька представників ЗМІ, в тому числі з Франції та Росії.

Двоє журналістів французької газети Le Monde поранені, їх госпіталізували в лікарню міста Мартуні. Один із журналістів перебуває у тяжкому стані. Його оперують в медичному центрі Степанакерта. На подію вже відреагував французький президент Еммануель Макрон, пообіцявши вивезти постраждалих журналістів з зони конфлікту.

На подію вже відреагував французький президент Еммануель Макрон, пообіцявши вивезти постраждалих журналістів з зони конфлікту. Згодом у ЗМІ повідомили, що азербайджанські військові відкрили вогонь по автомобілю журналістів AFP. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, російський телеканал "Дождь" повідомив, що під обстріл в Мартуні потрапили заступник головного редактора Дмитро Єловський, а також кореспонденти з Лівану. Перед обстрілом вони записували інтерв'ю з місцевими жителями, коли в кількох десятках метрах від них сталися вибухи. Їх евакуювали до сховища.

Дивіться відео з лікарні, де привезли поранених журналістів:

Вогонь з артилерії і збита авіація

Протягом ночі в зоні бойових дій зберігалася напруженість, на деяких напрямках тривав обмін артилерійськими ударами.

У Вірменії заявили про ліквідацію однієї РСЗВ "Смерч" і шести безпілотників. Крім того, військові країни також повідомляють про три збиті вертольоти Азербайджану. У Баку цю інформацію спростовують.

Якщо вірити офіційним заявам сторін, з обох боків загинули вже тисячі військових, знищено сотні одиниць бойової техніки.

Генпрокуратура Азербайджану повідомила про загибель 14 і поранення 46 мирних жителів з початку ескалації напруженості в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, постраждали також 116 житлових будинків, а також 26 цивільних об'єктів, в тому числі чотири школи та медпункт.

Міноборони Азербайджану заявляє, що з території Геруского району Вірменії ведеться ракетний обстріл в Джабраїл-Фізулінському напрямку.

У мережі з'явилось відео, як військові з Нагірного Карабаху застосовують "Гради":

Росія перекидає військову техніку до Вірменії з Ірану

Росія розпочала таємно перекидати військову техніку до Вірменії. Напередодні в мережі з'явились колони з вантажівок РФ, які прямують до вірменського кордону з Ірану.

Вантажівки марки "КамАЗ" прибули в один із портів Ірану, а вже звідти суходолом були доправлені до кордону з Вірменією.

Водночас МЗС Ірану спростовує цю інформацію. Там заявили, що уважно слідкують за усіма транспортними перевезеннями через кордон.

Взаємні звинувачення

Тим часом, дипломати обох сторін продовжують обмінюватися звинуваченнями. В МЗС Вірменії повідомили, що Єреван не погодитися на односторонні поступки. У відповідь на це в МЗС Азербайджану наголосив, що будь-яке перемир'я без повного врегулювання носитиме крихкий характер.

Водночас президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що Кавказ може перетворитись у нову Сирію, якщо міжнародне співтовариство не втрутиться.

Росія хоче виступити посередником

Росія та Грузія заявили, що можуть виступити посередниками для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Вони захотіли це зробити для зниження напруги між Єреваном і Баку.

З пропозицією стати майданчиком в переговорах звернувся міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Спільна заява Росії, США і Франції

Президент РФ Володимир Путін, лідер США Дональд Трамп і глава Франції Еммануель Макрон зробили спільну заяву щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.

Вони засудили ескалацію насильства на лінії зіткнення та закликали негайно припинити бойові дії.

Лідери трьох країн також вимагають від Вірменії та Азербайджану негайно взяти на себе зобов'язання без висунення попередніх умов відновити переговори за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ.

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