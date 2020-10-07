Росія "тримається" за Крим і продовжуватиме це робити. Оскільки вони свято переконані, що це начебто їхні етнічні території й вони їх повернули. Представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський вважає, що незрозуміло, для чого їм ще потрібні окремі райони – Донеччина та Луганщина.

Це Казанський сказав у програмі "Що це було?" на 24 каналі. І наголосив, якщо ще можна зрозуміти навіщо Росії Крим, то від Донбасу у них лише проблеми.

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Він додав, що окуповані території й так уже вщент зруйновані та бідні.

Вони не визнають ці території своїми. Вони кажуть, що це територія України. При чому, вони самі туди вкладають гроші й страждають через санкції,

– наголосив Казанський.

Він вважає, що для Кремля це безглуздо та невигідно перебувати на окупованих територіях і воювати. Він хоче сподіватися, що ця ситуація зміниться.

Сценарій Ізраїля

Однак, як зазначив Казанський, є вірогідність, що навіть після зміни влади в Росії вони продовжать утримувати Донбас.

"Тоді, на жаль, треба визнавати, що ситуація іде по сценарію Ізраїля. В Росії теж є люди, які не визнають права на існування незалежної України, Білорусі чи інших пострадянських республік", – підсумував Казанський.



Карта окупованих територій України / Інфографіка 24 каналу