"Залежить життя сотні людей": зв'язківець 2 Галицької бригади розповів про свою роботу

Військові часто називають зв'язок "кровоносною системою" армії. Без зв'язку командири не зможуть передавати накази, а військові на позиціях — повідомляти про ситуацію.

Про важливість стабільного зв'язку добре знає 25-річний Назар із позивним "Киш", який служить у 2 Галицькій бригаді Національної гвардії України.

Як зв'язок на фронті рятує життя?

До Нацгвардії Назар приєднався ще 8 березня 2022 року.

До початку повномасштабної війни хлопець працював інженером з електроніки: ремонтував телефони та ноутбуки, а також створював електронні системи.

Коли почалося вторгнення, батьки хлопця стали волонтерами. Назар також вирішив не залишатися осторонь і долучився до війська.

Сьогодні він налаштовує радіостанції та інше обладнання, підтримує роботу мереж зв'язку, забезпечує військових інтернетом, працює зі Starlink, консультує побратимів.

На командно-спостережному пункті зв'язківець стає важливою ланкою між різними військовими. Через нього надходить інформація від командирів, піхотинців, операторів дронів та інших підрозділів. Він передає дані, стежить за роботою ретрансляторів і намагається швидко відновити зв'язок, якщо техніка виходить з ладу.

Назар як ніхто інший знає, наскільки важливий зв'язок на фронті / Фото Нацгвардія

Втім, на фронті робота не обмежується технікою. Назар разом із побратимами доставляє боєприпаси та провізію, ремонтує обладнання під обстрілами, облаштовує нові точки зв'язку та супроводжує військових під час виходів.

Одним із найскладніших для нього був район Мирнограда. Там військовим доводилося працювати під ударами КАБів, ракет і російських дронів.

Втім, найбільше Назар запам'ятав не обстріли, а одну з операцій із порятунку військових.

Українські бійці понад 170 днів утримували позицію. Щоб допомогти їм вийти, військові доставили провізію та передали карту безпечного маршруту. До операції долучилися командири, розвідники, оператори БПЛА та зв'язківці.

Саме через радіозв'язок Назар почув голоси військових, які нарешті отримали можливість безпечно залишити позицію. Для нього це стало одним із найкращих моментів служби.

Тоді він особливо гостро зрозумів, що робота зв'язківця – це не лише техніка та радіостанції. Від його роботи може залежати життя сотень людей.