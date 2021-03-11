Чи знали ви, що всього лише одна батарейка здатна забруднити в середньому аж 16 квадратних метрів землі? Ця проблема є дуже актуальною в Україні. Адже люди часто забувають, що викидати їх просто у сміттєві баки не можна. Від шкідливого впливу токсичних речовин може врятувати лише правильна переробка.

Про те, чим саме шкідливе безконтрольне викидання батарейок, як в Україні борються з цією проблемою та де надійно здавати їх на переробку – читайте далі.

У чому полягає шкода викинутих батарейок

Згідно з дослідженнями науковців, батарейки забруднюють землю аж на 50(!) років. Що найгірше, більшу частину з них викидають безконтрольно. Це насамперед впливає на родючість землі. Крім цього, багато батарейок опиняються у водоймах, а це шкодить їхнім мешканцям.

Врешті, для людей найшкідливішими є батарейки, які містять важкі метали. Якщо вони потрапляють у землю, через грунтові води розносяться на кілометри, а тоді потрапляють у продукти. Наприклад, якщо таке стихійне звалище розташоване поруч з полем, де ростуть сільськогосподарські культури. Якщо в організмі людини опиняться важкі метали, це може спровокувати серцево-судинні захворювання, захворювання нервової системи та навіть рак.

Як раніше з’ясували вчені з Львівської політехніки, шкідливими батарейки стають саме через поєднання їхніх основних складових. Мовиться, зокрема, про марганець, нікель, цинк, кобальт, титан. При цьому, окремо вони можуть бути безпечними для навколишнього середовища. Проте разом – ця суміш стає загрозливою.

Що ми можемо зробити

Щорічно в Україну імпортують близько 3 250 тонн батарейок, а це – аж 162,5 мільйона штук. У 2020 частину відпрацьованих батарейок році вдалося зібрати та переробити надійно в Європі. Проте це всього 4% від усієї маси. При цьому, як зауважила Люба Колосовська, засновниця та керівниця ініціативи "Батарейки, здавайтеся", цей показник охоплює також й накопичення за попередні роки.

Вона також пояснила, чому в Україні не переробляють достатню кількість батарейок. Ключова причина не в тому, що їх просто люди не здають. А насамперед у тому, що за їхню переробку потрібно доплачувати заводу. Так, він продає потім ресурси, проте вони аж ніяк не окуповують вартість переробки.

Саме тому ще у 2013 році Колосовська заснувала рух "Батарейки, здавайтеся". Мета: аби 100 % батарейок в Україні йшли на переробку. Втілення масштабного проєкту фінансують різні торгові мережі, серед яких – мережа АЗК WOG. Система, яку запровадили спільно з відомими компаніями, полягає в тому, що з продажу нових батарейок фінансується переробка старих. Фактично, купуючи батарейки на WOG та в інших таких пунктах, окремий відсоток спрямовується на утилізацію – на відміну від купівлі батарейки в іншому магазині.

"Ми збудували в Україні таку європейську систему. Надалі все більше торгових мереж та виробників батарейок будуть приєднуватися. Відповідно, збільшиться фінансування й вдасться збирати та переробляти більше батарейок", – наголосила Колосовська.

За її словами, фінансування переробки батарейок має бути пропорційним до продажу. Умовно, якщо магазин чи заклад продав 20 батарейок, то він повинен оплатити утилізацію такої ж кількості. Ключова роль держави у Європі у цьому питанні – змусити всіх виробників та бізнес так робити. В Україні ж це поки що працює добровільно, але досягти цілі у 100% перероблених батарейок без держави не вдасться. Саме тому над відповідними законопроєктами вже працюють народні депутати.

"Але впродовж найближчих років більший результат покаже саме залучення нових торгових мереж. Тому прикладу WOG та інших мереж, які працюють з нами, мають послідувати інші. А люди можуть створити відповідний запит для цього", – додала засновниця руху "Батарейки, здавайтеся".

Зверніть увагу! В Україні є багато пунктів збору з ненадійною утилізацією. Псевдо-утилізатори за гроші приймають відходи начебто на переробку, проте на заводи вони так і не потрапляють. Саме тому важливо вимагати звіти, які б підтверджували наміри компанії.

Як здати використані батарейки на заправках WOG

АЗК WOG є одним з партнерів проєкту руху "Батарейки, здавайтеся!". На 385 автозаправних станціях мережі по всій Україні можна у будь-який час здати до 20 відпрацьованих пальчикових батарейок та акумуляторів від розмірів AAA до D, а також типу "крона", акумулятори від мобільних телефонів та ноутбуків, павербанки. За рік мережа має намір зібрати понад 3 тонни батарейок.

Для цього там встановили спеціальні прозорі контейнери. Чому прозорі? Аби українці мали більше мотивації приєднатися до ініціативи, побачивши, що так роблять вже багато інших людей. Варто зауважити, що заправки WOG є у найвіддаленіших районах України, тож здавати батарейки на переробку зможуть навіть мешканці найменших сіл, які раніше не мали такої можливості.

Куди потрапляють батарейки з WOG

Всі батарейки з контейнерів, розміщених на АЗК WOG, потрапляють на ліцензований склад партнера проєкту ТОВ "Екологічні інвестиції". Коли там збирається 20 тонн батарейок, їх відправляють на переробку до заводу GreenWEEE в Румунії. Там їх сортують та ділять на 8 типів відповідно до хімічного складу.

Сольові, алкалінові та цинк-карбонові батарейки залишаються на GreenWEEE й переробляються безпосередньо там. Інші, які містять такі речовини як кадмій, літій та ртуть, перевозять на переробку до заводу Accurec в Німеччині.

Важливо! 100% всієї маси батарейок, переданих на переробку, повертається для подальшого використання. З них виготовляють нові товари та корисні речовини.