Наше життя так чи інакше пов'язане зі Світовим океаном, адже він займає понад 70% земної кулі. Тому якість нашого життя залежить від нашого ставлення до природи.

Редакція 24 каналу зібрала цікаві факти про Світовий океан, який відіграє важливу роль в житті кожного мешканця цієї планети.

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Лякає та зачаровує: факти про Світовий океан

Факт 1

​70,8% земної поверхі належить Світовому океану. Включає в себе: океани, моря, затоки, протоки.

Факт 2

​Якщо пірнути глибше, ніж на 3,5 тисяч метра, то є велика вірогідність, що ви наткнетесь на невідому істоту або на сміття. Це підтверджений факт, адже Світовий океан досліджений дуже погано.



Талассофобія – боязнь океану та всього, що з ним пов'язано / Фото pexels.com

Факт 3

Плавець Бенуа Лекомт у 1998 році переплив Атлантичний океан без човна! Він зробив це, щоб зібрати гроші для досліджень раку як данина поваги його батькові.

Лекомт плавав по 8 годин на день протягом 73 днів, а супроводжував плавця вітрильник з електромагнітним полем, який відображає напад акул.



Плавець у 1998 році зібрав гроші на дослідження раку / Фото ex-press.by

Факт 4

Попри те, що Світовий океан є практично недослідженим, науковці встановили найглибшу точку океану – це Безодня Челленджера в Маріанській жалобі. Вона розташована у тихоокеанських водах поряд з Північними Маріанськими островами.

Максимальна глибина – 11 022 метрів.



Світовий океан приховує безліч секретів / Фото cikavo-znaty.com

Факт 5

Тільки в одному Тихому океані налічується приблизно 30 тисяч підводних гір. Але з них вивчено було менш ніж 1%.



Підводні гори дослідженні менше ніж на 1% / Фото tsikavi-fakty.com.ua

Факт 6

Найбільший за своєю площею і глибиною є Тихий океан, а ось найменшим – Північний Льодовитий океан.

Факт 7

Один літр морської води містить приблизно 38 тисяч мікроорганізмів.

Факт 8

Боязнь океану або моря називається талассофобія. Вона виражається в тому, що людина панічно боїться просторів у будь-яких проявах. Це й купання, й думка про істот, які живуть у морській воді та навіть зображення з океаном.

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Факт 9

Вплив людини на води океану є колосальними. Наприкінці ХХ століття в Тихому океані з'явилася величезна сміттєва пляма. Вона сформувалась з дрейфуючого пластику та інших відходів, кількість яких постійно збільшується. Станом на 2019 рік площа плями досягає від 700 тисяч до 1,5 мільйона кілометрів у квадраті. Це на 20% перевищує площу України.

Сміттєва пляма навіть отримала свою назву – Східний сміттєвий континент або Тихоокеанський сміттєворот.



Забрудення океану відбувається в шалених темпах / Фото pexels.com