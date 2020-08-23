Людство вкотре вичерпало всі природні запаси, які планета здатна відновити за рік. Протягом 27 років люди використовують все більше ресурсів. Екологи попереджають про кліматичні зміни.

У 2020 році ресурси закінчилися на місяць пізніше, ніж торік. Про це йдеться у щорічному звіті міжнародної організації Global Footprint Network.

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Стан природи покращився

Завдяки карантину у 2020 році людство скоротило свій екологічний слід на 9,3%. У порівнянні з 2019 роком на 14,5% зменшилися викиди вуглецю, на 8,4% – лісозаготівлі, хоча загалом це пов'язують із зменшенням врожаїв.

Що таке екологічний слід? Показник, яким вимірюють потреби людини в екосистемах планети. Він в і дображає попит людства на природний капітал, який може навіть перевищувати спроможність планети відновлювати його.

Планета не встигає відновити ресурси

Незважаючи на позитивну складову, людство використовує природу в 1,6 раза швидше, ніж екосистема планети може відновитися. Через це зникають ліси, з'являються ерозії ґрунту, втрачається біологічне розмаїття і збільшується вміст діоксиду вуглецю в атмосфері. Це може призвести до кліматичних змін.

Зокрема, метеорологічна організація ООН запевняє, що протягом 5 років у світі стане тепліше на 1,5 градуса. Клімат буде сухіший, а врожаї зменшаться. Через таке потепління почнуть танути льодовики. Якщо підвищиться рівень океану, під воду можуть піти сотні прибережних міст.

Як змінювався показник річного запасу природних ресурсів

Екологи почали розраховувати показник запасу природних ресурсів із 1986 року. Ще з 1993 року людство використовує все більше запасів, ніж може відновити планета протягом року.