У Харкові в ніч на 4 серпня відбулися обшуки в Департаменті капітального будівництва та Управління паливно-енергетичного комплексу. Все через директора відомства, якого підозрюють в отриманні хабаря у 1 мільйон 320 тисяч гривень.

Не виключають, що чиновник скористався своїми колишніми зв'язками, адже раніше він працював в "Харківобленерго". Детективи й там провели обшуки. Про це 24 каналу повідомили у НАБУ.

До слова За оформлення пільг – 360 тисяч: у Мінветеранів вимагали хабар від учасника ООС

Хто ще міг бути причетний до оборудки, в НАБУ перевіряють. Поки затримали лише директора відомства. Нині вирішують, за якою статтею його судитимуть.

Довідка. Підозрюваного чиновника на посаду очільника Департаменту призначили 23 липня, а заяву про хабар в Антикорупційному бюро отримали за кілька днів до цього. Тож, ймовірно, у час підвищення щодо нього вже велися негласні слідчі дії.

"За вказану суму посадовець обіцяв допомогти у розв'язанні питання щодо приєднання до електроустановок АТ "Харківобленерго" приватного підприємця. Вилучено неправомірну вигоду у розмірі 1 мільйон 320 тисяч гривень. Особу затримано в порядку статті 208 КПК України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру", – пояснив детектив НАБУ Микола Карась.