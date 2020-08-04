Чиновник попався на хабарі понад 1 мільйон гривень у Харкові: фото
У Харкові в ніч на 4 серпня відбулися обшуки в Департаменті капітального будівництва та Управління паливно-енергетичного комплексу. Все через директора відомства, якого підозрюють в отриманні хабаря у 1 мільйон 320 тисяч гривень.
Не виключають, що чиновник скористався своїми колишніми зв'язками, адже раніше він працював в "Харківобленерго". Детективи й там провели обшуки. Про це 24 каналу повідомили у НАБУ.
До слова За оформлення пільг – 360 тисяч: у Мінветеранів вимагали хабар від учасника ООС
Хто ще міг бути причетний до оборудки, в НАБУ перевіряють. Поки затримали лише директора відомства. Нині вирішують, за якою статтею його судитимуть.
"За вказану суму посадовець обіцяв допомогти у розв'язанні питання щодо приєднання до електроустановок АТ "Харківобленерго" приватного підприємця. Вилучено неправомірну вигоду у розмірі 1 мільйон 320 тисяч гривень. Особу затримано в порядку статті 208 КПК України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру", – пояснив детектив НАБУ Микола Карась.